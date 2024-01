Američka komisija za hartije od vrijednosti odobrila fondove koji ulažu u bitkoin

Američka komisija za hartije od vrijednosti i berzu (Securities and Exchange Commission - SEC) odobrila je po prvi put fondove kojima se trguje na berzi, a koji ulažu direktno u bitkoin.

Ovaj potez američkog državnog regulatora proširiće pristup najvećoj kriptovaluti na Vol Stritu i šire što je odmah dovelodo rasta vrijednosti ove valute.

Bitkoin je i dalje oko 30 posto ispod svog vrhunca postignutog tokom procvata 2021, ali je vrijednost valute porasla dva puta tokom prošle godiine.

Cijena bitkoina je uglavnom bila stabilna nakon objave o odobravanju novih fondova, trgujući blizu dvogodišnjeg maksimuma od otprilike 46.000 dolara, odnosno 82.000 KM.

Zeleno svjetlo regulatora se očekivalo nekoliko mjeseci, a cijena bitkoina je skočila za oko 70% od oktobra pošto su kripto investitori spekulisali da će široka upotreba bitkoin ETF-ova povećati potražnju za kriptovalutom.

Cijena je pala na čak 16.000 dolara u novembru 2022. nakon bankrota kripto berze FTX.

Analitičari "Standard Chartered-a" ove nedelje su rekli da bi ETF-ovi mogli da privuku 50 do 100 milijardi dolara investicija samo ove godine, što bi potencijalno dovelo do povećanja cijene bitkoina do 100.000 dolara. Drugi su rekli da će priliv biti bliži brojci od 55 milijardi dolara tokom pet godina.

Drugi analitičari su bili oprezniji u svojim predviđanjima, rekavši da ETF-ovi zapravo mogu pomoći u stabilizaciji cijena kriptovaluta tako što proširuju njihovu upotrebu i potencijalnu publiku.

Regulatori su odobrili svih 11 neriješenih aplikacija za bitcoin ETF-ove (fondove), među kojima su BlackRock, Grayscale i Fidelity. Oni mogu početi s trgovanjem već danas.

