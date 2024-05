"Svijet bi za 5 do 20 godina mogao da se suoči sa pokušajem vještačke inteligencije da preuzme vlast!"

Najviše razloga za brigu predstavljaju sistemi vještačke inteligencije koji se koriste u vojne svrhe i koji samostalno mogu da donose odluke o ubijanju ljudi, smatra kum vještačke inteligencije Džefri Hinton.

Izvor: Chris Young / Zuma Press / Profimedia

Softverski inženjer i kompjuterski naučnik Džefri Hinton, čovjek koji se smatra kumom vještačke inteligencije (AI), kaže da je veoma zabrinut i da vjeruje da se svijet suočava gotovo sa prijetnjom od izumiranja – jer stvara oblik inteligencije koji je bolji od biološke!

Vještačka inteligencija svakako povećati produktivnost i bogatstvo, ističe on, ali će tako zarađen novac ići bogatima, a ne onim ljudima čiji će poslovi zbog upotrebe AI-ja nestati.

"To će biti jako loše za društvo", upozorava Hinton, inače pionir neuronskih mreža koje čine teorijsku osnovu vještačke inteligencije. On iznosi pretpostavku, sa vjerovatnoćom od 50 odsto, da bi svijet u narednih 5 do 20 godina mogao da se suoči sa pokušajem vještačke inteligencije da preuzme vlast.

Hinton je do prošle godine radio u kompaniji Google, ali ju je potom napustio bi slobodnije mogao da govori o pretećim opasnostima od neregulisane vještačke inteligencije.

AI samostalno odlučuje o ubijanju ljudi!

Stručnjak smatra da će zbog svega toga vlasti morati da uspostave "univerzalni osnovni dohodak", kako bi se spriječio ili bar ublažio negativni uticaj vještačke inteligencije na društvenu nejednakost.

To u praksi znači da bi svaki građanin od države mogao da dobija fiksne novčane iznose određene visine, ukoliko dođe do toga da AI preuzme brojne svakodnevne poslove. Država bi tada svima plaćala određenu platu, bez obzira na to kolikim sredstva sami raspolažu.

Najviše razloga za brigu predstavljaju sistemi vještačke inteligencije koji se koriste u vojne svrhe i koji samostalno mogu da donose odluke o ubijanju ljudi, smatra Džefri Hinton i dodaje da je potrebno usvajanje dokumenta sličnog Ženevskim konvencijama kako bi upotreba vještačke inteligencije u ratu bila regulisala.

On, međutim, ne vjeruje da će do toga doći prije nego što se dogode neke "vrlo gadne stvari", pa bi zbog toga najbolje bilo da se upotreba vještačke inteligencije u vojne svrhe u potpunosti zabrani, zaključio je Hinton.

(MONDO)