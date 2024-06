Apple predstavio iOS 18, svoju najveću nadogradnju do sada

Pročitajte šta sve donosi iOS 18 nadogradnja...

Izvor: Apple

Apple je na premijeri WWDC24 događaja predstavio iOS 18, možda i najveću nadogradnju operativnog sistema koju će pokretati podržani iPhone pametni telefoni. Iako nije među prvima, gigant je konačno implementirao vještačku inteligenciju, ali to nije sve. Tu su i brojna druga poboljšanja, kao i prihvatanje novih standarda.

Zato, hajde da vidimo šta je to novo što donosi iOS 18 i šta je to što će korisnici iPhone uređaja imati na raspolaganju ovog septembra, odnosno neće.

Stigao je Apple Intelligence

Izvor: Apple

Nakon što su to već učinili drugi proizvođači pametnih telefona, Apple se konačno pridružio trci u oblasti vještačke inteligencije, a to je, kao i do sada, riješio da nam proda bolje od drugih. Stigao je Apple Intelligence, skup korisnih funkcija koje su posute kroz operativni sistem, a koje u velikoj mjeri koristi Siri.

Glasovni asistent je doživio značajan redizajn. Loptasta ikonica na dnu ekrana je uklonjena, pa će se Siri u novoj verziji iOS-a pojavljivati kao manje nametljiv trepćući obris.

Naravno, redizajn nije jedina novina, već je i osnovna arhitektura Siri prerađena, a osnovne sposobnosti proširene i poboljšane. Ipak, prije nego što nastavimo, važno je istaći da ova poboljšanja neće biti dostupna svima. Kako se većina funkcija obrađuje na samom uređaju, neophodna je adekvatna procesorska snaga, a to znači da će novi Siri raditi samo na iPhone 15 i novijim modelima.

Siri je sada sposoban da izvršava razne zadatke u aplikacijama, uključujući složene upite u više koraka. Na primjer, moguće je tražiti od asistenta da u aplikaciji galerije pronađe sve vaše selfije na kojima nosite naočare, a da ih zatim pošalje određenoj osobi. Zapravo, Apple tvrdi da je Siri dobio mnogo širi pristup zvaničnim aplikacijama, što će mu omogućiti da kontroliše više stvari, bez potrebe za fizičkom interakcijom od strane korisnika. Kako bi slične funkcionalnosti postale dostupne u aplikacija treće strane, Apple je developerima na raspolaganje stavio novi API koji mogu da implementiraju.

Izvor: Apple

Unaprijeđen je i govor asistenta, pa Siri sada ima prirodniji glas, što bi trebalo da i same razgovore učini prirodnijim. Na raspolaganju je i generisanje slika, kao što to mogu da čine Gemini i ChatGPT.

Izvor: Apple

Zapravo, Apple je udružio snage sa kompanijom OpenAI kako bi doneo ChatGPT na iPhone. Duboko je integrisan sa Siri, a asistent će moći da koristi ChatGPT-ovo znanje i napredno razumvijaneje za obavljanje složenijih zadataka.

iOS 18 nove funkcije

Prije nego što pomenemo nove funkcije koje donosi iOS 18, želimo da istaknemo da je Apple konačno riješio da zvanično podrži RCS standard, a to znači da će korisnici iPhone uređaja, putem iMessage aplikacije, moći da komuniciraju sa vlasnicima Android-a uz brojne napredne mogućnosti. Gigant nije uklonio zelene mjehuriće, ali grupno dopisivanje, reagovanje na poruke i mogućnost razmjene fajlova su nesumnjivo odličan dodatak.

Još jedna od stvari koju smo predugo čekali jeste podešavanje ikonica aplikacija po želji. Korisnici više neće morati da popunjavaju početni ekran ukoliko to ne žele, već će, kao na Android-u, moći da ostavljaju slobodna polja i redove.

Dodatno, ikonice će pratiti režim koji je korisnik odredio, pa ukoliko izaberu tamni, i ikonice će potamneti. Kao bonus, korisnici će moći i da mijenjaju boje ikonica.

Redizajn je dobila i Control Center sekcija, koja sada prati izgled Vision OS operativnog sistema. Korisnici mogu sami da biraju šta će im biti prikazano, odnosno koja brzi podešavanja i koji raspored im najviše odgovara. Na raspolaganju će sada biti i brza podešavanja iz aplikacija treće strane.

Apple se zaista potrudio da korisnicima dozvoli da prilagođavaju što više elemenata operativnog sistema, a još jedan primjer toga se može vidjeti na zaključanom ekranu, gdje vlasnici iPhone-a više neće morati da "trpe" ikonice kamere i blica, već će moći da sami odrede nove prečice.

Kada je u pitanju privatnost, Apple sada dozvoljava da se svaka aplikacija zaključa iza Face ID funkcije, pa radoznali pogledi više neće imati neograničen pristup telefonu nakon što ga vlasnik otključa. Za one koji imaju nešto da sakriju, tu je i novina koja omogućava da se aplikacija sakrije, i to na način da je neće biti moguće pronaći ni u pretrazi, ni u predlozima, a neće slati ni notifikacije.

Na raspolaganju je i pregršt drugih, sitnih inovacija koje će korisnici moći da pronađu u zvaničnim aplikacijama i unutar nove verzije operativnog sistema, ali njima ćemo se više baviti kada Apple bude lansirao iOS.

Kada izlazi iOS 18 i koji iPhone modeli će ga dobiti

Kao i do sada, iOS 18 će u narednom periodu moći da se isproba u beta verziji, a stabilnu verziju očekujemo onog trenutka kada Apple bude isporučio prve iPhone 16 telefone, što je neka sredina septembra.

Ukoliko vas zanima da li će vaš iPhone dobiti iOS 18 ažuriranje, odgovor je da hoće, ali samo ako ga možete pronaći na listi 28 podržanih uređaja: