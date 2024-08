Fenomenalna funkcija koju imaju samo neki Android telefoni sada stiže na PC i Apple računare

Google Lens olakšava pretragu u Chrome-u svega što je prikazano na ekranu, pa je tako moguće pretraživati u okviru videa koji gledate, slajda u strimu uživo ili bilo koje slike

Izvor: YouTube / Google

Google-ova funkcija Circle to Search, koja za pretraživanje interneta koristi "pomoć" vještačke inteligencije, debitovala je početkom godine kao jedan od noviteta Samsungove Galaxy S24 serije, a potom postala dostupna i na Pixel telefonima.

Sada je konačno stigla i na računare, i to putem Chrome internet pregledača. A osim njega, funkcija je dostupna i u okvru ChromeOS operativnog sistema. Tu, međutim, postoji i jedna (mala) začkoljica. A možda i dvije...

Reč je o ChromeOS 127 beta verziji, kao i Chrome 128 beta verziji za Windows ili macOS. Zatim, Circle to Search opcija, iz nepoznatih razloga, uopšte nije tako označena, već se naziva "Search with Google Lens" (odnosno "Pretraga pomoću Google objektiva").

Izvor: Google

Ukoliko koristite beta verziju za ChromeOS, Chrome za Windows ili macOS, možete isprobati novu opciju. U Chrome-u, na Windows-u ili macOS-u uđite u meni sa tri tačke, a zatim izaberite Search with Google Lens.

Zatim možete da izaberete određenu oblast interesovanja, zaokružite je i dobićete trenutne rezultate pretrage u bočnom panelu. U ChromeOS-u jednostavno možete da koristite Google Lens ikonicu u adresnoj traci i dobićete isto.

Google – Circle to Search

Izvor: Google

U napomenama uz Chrome 128 beta verziju Google ističe da Google Lens olakšava pretraživanje u Chrome-u svega što je prikazano na ekranu. Moguće je pretraživati u okviru videa koji gledate, slajda u strimu uživo ili bilo koje slike na nekoj web stranici. Google Lens će odgovore dati u istom tabu, odakle je dalje moguće nastaviti sa pregledanjem i pretragom novih informacija iz prethodne pretrage.

Pitanje je nedjelja pre nego što će Chrome 128 za Windows i macOS bude promovisan u stabilni kanal, što važi i za ChromeOS 127. A kada se to dogodi, svi će dobiti pristup Circle to Search u Chrome-u, bez obzira na to koje ime Google odabere da koristi.

