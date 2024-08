Istraživanje pokazalo: Skoro 82 odsto stanovnika BiH ima internet u kući

U BiH je lani 81,6 odsto domaćinstava imalo pristup internetu, što je više za 5,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a više od 1,38 miliona lica koristi internet više puta u toku dana, pokazuje istraživanje koje je sprovela Agencija za statistiku BiH.

Internet priključak u domaćinstvima varira zavisno od tipa naselja - u gradskim sredinama 83,8 odsto domaćinstava ima internet priključak, a u ostalim sredinama 79,9 odsto.

Iz Agencije navode da je jaz u pristupu domaćinstava internetu vidljiv u strukturi domaćinstava po mjesečnom dohotku, tako da pristup internetu većinom imaju domaćinstva sa mjesečnim primanjima većim od 1.000 KM (92,8 odsto), 1.500 KM (98 odsto), odnosno prihodima većim od 2.500 KM (98,1 odsto), dok udio domaćinstava sa pristupom internetu sa primanjima do 1.000 KM iznosi 68 odsto.

Prema istraživanju, oko 83,7 odsto muškaraca koristi internet, te 83 odsto žena.

Prema nivou obrazovanja, internet je koristilo 98,3 odsto lica sa višim i visokim obrazovanjem, 88,6 odsto sa srednjim, te 60,3 odsto osoba sa osnovnim ili nižim obrazovanjem.

Tokom posljednja tri mjeseca 94,4 odsto ispitanika su u velikoj mjeri koristili internet za telefoniranje i video-pozive, 83,1 odsto za slanje onlajn poruka preko "Skajpa", "Vajbera", "Vocapa", "Mesendžera", 80,9 odsto za čitanje onlajn novina i časopisa, a 69,3 odsto za učešće na društvenim mrežama.

Internet populacija od 65 do 74 godine starosti najčešće je koristila internet za telefoniranje i video-pozive, i to 81,9 odsto, populacija od 16 do 24 godine, njih 98,6 odsto takođe za telefoniranje i video-pozive, a 95,5 odsto za učešće na društvenim mrežama.

Slanje onlajn poruka preko "Skajpa", "Mesendžera", "Vocapa" i "Vajbera" najviše je koristila internet populacija od 35 do 44 godine - 93,4 odsto.

U BiH usluge internet bankarstva najviše koristi populacija od 25 do 34 godine i taj procenat iznosi 42,2 odsto.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 6.557 domaćinstava, a podaci su prikupljeni putem telefonskog anketiranja.

Anketirana su samo ona domaćinstva koja imaju bar jednog člana koji ima između 16 i 74 godine.

