realme GT 7 Pro: Ako stojite, sjedite - specifikacije ovog telefona obaraju s nogu!

Prvi uređaj sa Snapdragon 8 Elite čipsetom na svijetu. Prvi telefon sa ekranom koji se osvjetljava do čak 6.000 nita. Baterija kapaciteta od čak 6.500 mAh. Punjenje snagom do 120 W. Snimanje pod vodom. Malo li je?

Izvor: realme

Kompanija realme je na događaju u Kini predstavila realme GT 7 Pro, svoj najnoviji flagship, a ujedno i prvi telefon na svijetu kojeg pokreće Snapdragon 8 Elite.

Moćni čipset donosi značajan skok u performansama zahvaljuću Oryon jezgrima koje je kompanije Qualcomm sama dizajnirala. Prema ranije procurjelim rezultatima sintetičkih testova, Snapdragon 8 Elite trebao bi da ozbiljno namuči Apple A18 Pro, pa čak i da ga preskoči u određenim aspektima.

Ipak, realme se nije zadovoljio činjenicom da je prvi na tržištu implementirao ovu zvjerku. realme GT 7 Pro donosi čitav niz fantastičnih karakteristika.

Izvor: realme

Na polju ekrana, GT 7 Pro koristi 6,78-inčni Eco2 OLED Plus panel kompanije Samsung. Riječ je o rješenju rezolucije 1.264 x 2.780 piksela, koje podržava dinamičku brzinu osvježavanja do 120 Hz zahvaljujući 8T LTPO tehnologiji. Tu je i podrška za prikaz HDR10+ i Dolby Vision sadržaja, ali ono po čemu se ovaj displej posebno ističe je podatak da se osvjetljava do čak 6.000 nita, što je brojka koju nijedan telefon do sada nije uspio da dostigne.

realme flagship uređaji nikada nisu bili u konkurenciji za titulu telefona sa najboljom kamerom, a prema onome što piše u listi specifikacija, to ni ovaj put neće biti slučaj.

Izvor: realme

Na poleđini se nalazi sistem trostrukih kamera. Sa glavnim IMX906 senzorom (50 MP, 1/1,56", f/1.8, OIS) već smo imali priliku da se susretnemo dva puta. Prvi put na premijeri Honor 200 serije, a drugi prilikom testiranja Xiaomi 14T serije. U pomoć mu priskače optički stabilizovan IMX882 telefoto senzor sa 3x optičkim zumom, rezolucije 50 MP, kao i 8 MP ultraširokougaona kamera.

Izvor: realme

Iako već sada sa velikom dozom sigurnosti možemo da pretpostavimo da ovaj sistem kamera po kvalitetu neće moći da se takmiči sa najboljima, ono što ga čini posebnim su AI dodaci, kao i poseban režim za podvodno snimanje. Dobro ste pročitali, GT 7 Pro posjeduje IP68/IP69 sertifikat otpornost, pa će korisnici moći da ga koriste u svojstvu akcione kamere i u vodi!

Tu nije kraj impresivnim karakteristikama ovog telefona. Iako je debljina uređaja 8,6 mm, ispod "haube" krije se baterija kapaciteta od čak 6.500 mah. Razlog ove impresivne brojke pronalazimo u činjenici da baterija nije litijum-jonska, već silicijum-ugljenična, koja u istom prostoru dozvoljava skladištenje veće količine energije.

Vidi opis realme GT 7 Pro: Ako stojite, sjedite - specifikacije ovog telefona obaraju s nogu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: realme Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: realme Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: realme Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: realme Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: realme Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: realme Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: realme Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: realme Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: realme Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ukoliko u obzir uzmemo i činjenicu da telefon podržava žično punjenje snagom do 120 W, dolazimo do zaključka da gotovo da nema polja na kojem realme GT 7 Pro ne briljira.

U momentu pisanja, realme GT 7 Pro je dostupan isključivo na kineskom tržištu, i to po veoma povoljnoj cijeni od samo 3.599 juana, što je oko 465 eura. Prema informacijama koje smo dobili, telefon će uskoro biti lansiran globalno. Još uvijek ne znamo tačan datum, kao ni kolika će mu biti cijena, ali jedno je sigurno - neće biti niska kao na kineskom tržištu.

Pogledajte 00:45 realme GT 7 Pro premijera Izvor: Realme Izvor: Realme

(MONDO)