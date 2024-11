Google na mukama: Američka vlada traži da proda Chrome

Osim moguće prodaje dijelova poslovnja, Google bi mogao da bude prinuđen da raskine ugovore sa Apple-om i drugim prodavcima uređaja, vrijedne milijarde dolara godišnje, koji obezbjeđuju da Chrome bio podrazumijevani pregledač na njihovim uređajima

Izvor: Shutterstock

Google, odnosno njegova matična kuća Alphabet, mora da proda internet pregledač Chrome kako bi okončala svoj monopol na pretraživanje interneta, zaključili su tužioci u raspravi pred sudijom u postupku koji Američko Ministarstvo pravde vodi protiv internet giganta.

Osim toga, Google bi trebalo da sa konkurencijom dijeli podatke i rezultate pretraga, kao i da preduzime druge mjere, uključujući tu i moguću prodaju operativnog sistema Android, navodi agencija Reuters.

Mjere koje je predstavilo Ministarstvo pravde dio su izuzetno značajnog sudskog slučaja u SAD, koji ima potencijal da u potpunosti preoblikuje način na koji korisnici dolaze do informacije na internetu.

"Nezakonito ponašanje Google-a lišilo je konkurenciju ne samo važnih kanala distribucije, već i partnera u distribuciji, koji bi inače mogli da omoguće konkurentima ulazak na ova tržišta na nove i inovativne načine", sapoštilo je Ministarstvo i državni organi za sprovođenje antimonopolskih propisa.

Izvor: Shutterstock

Ukoliko do primjene predloženih mjera dođe, one bi bile na snazi u trajanju do jedne decenije, a sprovodila bi ih komisija koju bi imenovao sud, sa ciljem da se ispravi ono što je nadležni sudija u slučaju smatrao nezakonitim monopolom u pretrazi interneta i i srodnom oglašavanju na teritoriji SAD, gdje Google obrađuje čak 90 odsto svih pretraga.

Prijedlozi tužilaca podrazumijevaju raskidanje ekskluzivnih ugovora prema kojima Google plaća milijarde dolara godišnje kompaniji Apple i drugim prodavcima uređaja, da bi njihov internet pregledač bio podrazumijevani na njihovim tablet računarima i pametnim telefonima.

Google je, u svom saopštenju, prijedloge tužilaca nazvao "zapanjujućim":

Izvor: Gina M Randazzo / Zuma Press / Profimedia

"Ovakav pristup Ministarstva pravde mogao bi da rezultira neviđenim prekoračenjem od strane vlade, što bi nanijelo štetu američkim potrošačima, programerima i malim preduzećima – i ugrozilo globalno ekonomsko i tehnološko vođstvo SAD u trenutku kada je ono najpotrebnije", izjavio je šef pravnih poslova kompanije Alphabet Kent Voker.

Okružni sudija Amit Mehta, koji vodi ovaj postupak, suđenje o prijedlozima za rješenje ovog spora je zakazao za april, i pored toga što bi novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp i budući šef antimonopolskog odjeljenja Ministarstva pravde, koga on imenuje, mogli da se umiješaju i promijene kurs u kome se ovaj slučaj odvija.

(MONDO)