Nova funkcija zbog koje ćete prestati da ignorišete Microsoft Store

Microsoft testira mogućnost ažuriranja aplikacija koje nisu preuzete sa Microsoft Store-a - kroz Microsoft Store!

Izvor: Microsoft

Instalacija aplikacija na Windows računaru može se izvršiti na "milion" različitih načina, a Microsoft Store je samo jedno od dostupnih rješenja. Iako veliki broj korisnika ignoriše prodavnicu giganta iz Redmonda, a instalacione fajlove najčešće preuzima direktno sa zvaničnih sajtova, najnovije unapređenje moglo bi da promijeni tu praksu.

Microsoft sada testira funkciju ažuriranja aplikacija koje nisu preuzete iz samog Microsoft Store-a.

Izvor: Microsoft

Prije ove promjene, ako je neka aplikacija bila preuzeta na drugi način, nije bilo moguće ažurirati je kroz Store, čak i ako je ona tamo takođe bila dostupna. Sada, ako ste aplikaciju preuzeli preko nekog sajta ili na neki drugi način, a ona se nalazi i u Store-u, mogućnost ažuriranja će početi da se prikazuje u samoj prodavnici.

Nesumnjivo, riječ je o velikom unapređenju, jer se na ovaj način može značajno olakšati proces ažuriranja, pogotovo ukoliko neka aplikacija za svaku novu verziju zahtijeva od vas da posjetite sajt sa koje ste je preuzeli. Umjesto toga, nakon faze testiranja, moći ćete jednostavno da otvorite Store, provjerite koja ažuriranja vas čekaju i sve ih odjednom odradite.

Alternativno, možete potražiti određenu aplikaciju u Store-u i odmah kliknuti na dugme "Update" (Ažuriraj) pored njenog opisa.

Izvor: Microsoft

Ipak, aplikacije instalirane izvan zvanične prodavnice se neće automatski ažurirati – moraćete ručno da uđete u Store i kliknete na "Update". Da li je to dobro ili loše zavisi od korisnika do korisnika. Ukoliko ne želite da razmišljate o ažuriranjima, nedostatak automatizacije možete smatrati lošim. Međutim, ukoliko vam je bitno da se određene aplikacije ažuriraju samo kada vi to želite i ne želite da Microsoft to čini "napadno", ova odluka je dobra.

Važno je još jednom napomenuti da se novi sistem ažuriranja odnosi samo na aplikacije koje se distribuiraju putem Microsoft Store-a, ali su dostupne i drugdje. To ne mijenja ništa za aplikacije koje imaju sopstvene sisteme ažuriranja (koje se neće ni prikazati u Store-u) ili za aplikacije instalirane direktno iz Store-a (pošto su one već obuhvaćene tom listom).

Izvor: Microsoft

Ažuriranje aplikacija instaliranih izvan zvanične prodavnice trenutno je dostupno u najnovijoj Windows 11 Insider (Canary) verziji. Svi ostali moraće da sačekaju nekoliko mjeseci da bi vidjeli ovu promjenu.

(MONDO)