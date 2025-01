Dovoljno je da stavite ove naočare i one će vam "istitlovati" razgovor koji ne možete da čujete

Naočare su opremljene malim mikrofonima koji slušaju razgovor, zatim u realnom vremenu prevode govor u tekst i potom ga projektuje pred očima korisnika

Izvor: XanderGlasses

Pametni elektronski uređaji, oni koje najčešće koristimo, gotovo svi služe za ili su na neki drugi način vezani za komunikaciju. A osim uređaja namijenjenih svima, tu su i gedžeti osmišljeni kao specifična pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

"Naočare sa titlovima" upravo su jedna od takvih spravica, osmišljena da pojednostavi svakodnevnu komunikaciju i da osobama sa oštećenim sluhom olakša sporazumijevanje u razgovoru sa drugim ljudima.

XanderGlasses su pametne naočare američke kompanije Xander, koja ih je upravo predstavila na CES 2025 sajmu u Las Vegasu. To je uređaj nastao na principu nazvanom "vid za zvuk" (engl. sight for sound), koji onima koji nešto ne mogu da čuju, omogućavaju da to isto vide, odnosno pročitaju.

Naočare su opremljene malim mikrofonima koji slušaju razgovor i potom u realnom vremenu prevode govor u tekst. On se potom projektuje pred očima korisnika, dajući im tačan "prevod", odnosno opise razgovora koji su samo njima vidljivi.

Xander je uređaj razvio u saradnji sa kompanijom Vuzix, koja je autor tehnologije proširene stvarnosti (AR), uz čiju pomoć se "titlovi" razgovora emituju na "ekranu naočara u oblačiću". Tekst se, međutim, ne prikazuje na samom staklu naočara, već ispred korisnika, pa on kada ga čita ima utisak da se tekst nalazi ispred njega na udaljenosti dužine ruke.

Iako su prvenstveno namijenjene ljudima sa slabijim sluhom, XanderGlasses mogu da koriste i ostali kojima ovakav način komunikacije može da bude od koristi, kao što su npr. oni koje rade u veoma bučnom okruženju ili često borave u prostorijama sa mnogo buke u pozadini.

Na takvim, veoma bučnim, mjestima (puni kafei i restorani, ulice i trgovi sa gustim saobraćajem, druga javna mjesta, kancelarije na ili blizu gradilišta), naočare su u stanju da sa 90 odsto tačnosti ukupnu komunikaciju prevedu u tekst. Preciznost "prevođenja", očekivano, raste u tišim okruženjima.

Pametne naočare XanderGlasses Izvor: YouTube / Xander™

A osim velike koristi i sigurnosti u komunikaciji, koju omogućavaju onima koji teže čuju, najveća prednost ovog gedžeta je to što je potpuno autonoman. XanderGlasses naočare nije potrebno povezivati sa telefonom, odnosno mobilnom aplikacijom, niti im je neophodan WiFi signal da bi mogle da se koristile.

A pored brojnih prednosti koji donose onima kojima su namenjene, naočare imaju i jednu manu – prilično visoku cijenu. Prodaja XanderGlasses već je počela u SAD, a oni koji žele da ih nabave za to će morati da izdvoje čak 4.999 dolara.