"Jedva opstajemo na pozitivnoj nuli": Mask poslao zabrinjavajuću poruku zaposlenima X-a

Kupovina Twitter-a je dosta finansijski opteretila sve strane u tom poslu, pa banke traže izlaz iz te situacija sa što manjim gubitkom, nadajući se da će moći da iskoriste Maskove veze sa Trampom

Izvor: Shutterstock / Frederic Legrand - COMEO

Još od kada je 2022. zaključio ugovor o kupovini Twittera, IlonMask tvrdi da je ta kompanija, koju je u međuvremenu preimenovao u X, u "veoma teškoj situaciji sa stanovišta prihoda".

To je potvrdio i krajem 2023. godine, kada je zbog optužbi da je širio antisemitske stavove, ušao u sukob sa oglašivačima, od kojih su neki tada odustali od oglašavanja (video na kraju teksta) na toj mikro-bloging platformi.

Posljednja potvrda finansijskog stanja stiže upravo sada, u imejlu koji je Mask ovog mjeseca poslao zaposlenima u X-u.

"Bili smo svjedoci moći X-a u oblikovanju nacionalnih tema i razgovora, i njihovih ishoda. Ali, naš rast broja korisnika stagnira, prihodi nisu impresivni i mi jedva poslujemo na pozitivnoj nuli", napisao je Mask.

Koliko je situacija ozbiljna govori pisanje Wall Street Journal-a prema kome velike banke, među kojima su Bank of America, Barclays i Morgan Stanley, pripremaju koordinranu akciju prodaje nekog dijela od 13 milijardi dolara duga koje su pozajmile Masku za finansiranje kupovine i poslovanja bivšeg Twittera.

Izvor: Shutterstock / Adrian Tusar

Banke planiraju prodaju najstabilnijeg dijela duga, koga je još uvijek moguće prodati po cijeni od 90 do 95 centi po jednom dolaru. Iako to znači gubitak do 10 posto ukupnog iznosa, taj potez bi minimalizovao njihove gubitke.

Drugi, rizičniji, manje stabilni dio duga, banke planiraju da zadrže, pošto bi u ovom trenutku teško mogle da ga prodaju po povoljnoj cijeni, odnosno tako da izbjegnu veliki gubitak.

Trenutno stanje ukazuje na to da je kupovina Twitter-a dosta finansijski opteretila sve strane. Zbog toga banke, koje obično velike poslove sklapaju onda kada su sigurne da svoj novac mogu da vrate, primorane da traže kreativna rješenja sa ciljem da povrate bar dio (što je veći moguće) uloženog novca.

Izvor: Shutterstock

Mask je naveo u svom imejlu, čiju potvrdu autentičnosti je dobio The Verge, da se banke nadaju da će moći da iskoriste njegove veze sa Donaldom Trampom, pošto bi neki neimenovani investitori mogli da budu zainteresovani za kupovinu na osnovu uvjerenja da su njegove finansije na putu oporavka.

Uprkos Maskovim ranijim tvrdnjama da bi X mogao da postane profitabilan u roku od nekoliko mjeseci od njegovog preuzimanja, ta kompanija još uvijek mora da servisira godišnje u vrijednosti većoj od milijardu dolara.



