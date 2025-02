ASUS Zenfone 12 Ultra: Sila od telefona - može li u klinč sa najboljima?

Moćni Snapdragon 8 Elite čipset, LTPO OLED ekran, vrhunska stabilizacija kamere i baterija od 5.500 mAh. Zenfone 12 Ultra je stigao.

Izvor: Asus

ASUS je zvanično predstavio svog šampiona za 2025. godinu, ASUS Zenfone 12 Ultra. Najnoviji pametni telefon tajvanskog giganta stiže opremljen vrhunskim specifikacijama koje na papiru djeluju veoma konkurentno - od čipseta do AI funkcija. Sada je na kupcima da to i prepoznaju.

Zenfone 12 Ultra dolazi u formi popularnog staklenog sendviča, sa Gorilla Glass Victus 2 zaštitom ekrana i ramom koji je izrađen od 100% recikliranog aluminijuma. Kućište nosi IP68 oznaku otpornosti na vodu i prašinu i blago je zakrivljeno na ivicama poleđine kako bi što udobnije ležao u ruci.

Na poleđini novog Zenphone-a nalazi sistem trostrukih kamera, smješten u četvrtasto ostrvo koje je dovoljno različito da ovaj telefon učini prepoznatljivim u odnosu na konkurenciju. Interesantno, USB-C port na donjoj stani nije centriran, već postavljen na lijevu stranu, a još interesantnije - ovaj flagship i dalje odbija da se odrekne 3,5-milimetarskog konektora za slušalice.

Igre u 144 kadrova u sekundi i AI

Izvor: Asus

ASUS je odlučio da za potrebe prednje strane Zenfone 12 Ultra telefona iskoristi Samsung E6 panel. U pitanju je OLED ekran, dijagonale 6,78 inča i rezolucije 1.080 x 2.400 piksela, koji se osvjetljava do 2.500 nita i dinamički osvježava od 1-120 Hz zahvaljujući LTPO tehnologiji. Impresivno, u podržanim igrama, ovaj displej je u stanju da podigne brzinu osvježavanja i na 144 Hz.

Nije lako postići 144 kadrova u sekundi, pogotovo ne u zahtevnim naslovima. Međutim, Zenfone 12 Ultra je rješenje pronašao u Snapdragon 8 Elite, najmoćnijem čipsetu današnjice. U pitanju je osmojezgarni čip kompanije Qualcomm, koji umjesto Cortex koristi Oryon jezgra, i koji se za dobru grafiku oslanja na Adreno 830 GPU.

Izvor: Asus

Još jedna velika prednost ovog čipseta su AI performanse, odnosno moćni NPU, koji je ASUS uposlio vještačkom inteligencijom kompanije Meta - Llama 3 8B. Pored toga, na raspolaganju su AI transkripcija, kao i AI prevođenje.

Čipsetu u pomoć priskače do 16 GB LPDDR5X RAM-a, odnosno do 512 GB interne UFS 4.0 memorije. Zenfone 12 Ultra pokreće Android 15, a iako ASUS obećava četiri godine ažuriranja, to uključuje svega 2 nove verzije operativnog sistema.

Impresivna optička stabilizacija glavne kamere

Izvor: Asus

Kada je riječ o kamerama Zenfone 12 Ultra modela, ponavljamo da su na raspolaganju tri senzora. Glavni je Sony Lytia 700 (50 MP, f/1.9, 1/1,56"), a u pomoć mu priskaču telefoto modul od 32 MP, sa 3x optičkim zumom, odnosno ultraširokougaona kamera od 13 MP, čije vidno polje iznosi 120°.

Ono što je posebno vrijedno pomjena je četvrta generacija 6-Axis Hybrid Gimbal stabilizacija glavne kamere, za koju ASUS tvrdi da može da neutrališe pomeranja do 5 stepeni.

Ispod "haube" Zenfone 12 Ultra telefona krije se baterija kapaciteta od 5.500 mAh. Iz kompanije kažu da je upotrebljeno rješenje dovoljno za celodnevnu upotrebu, čak i u rukama najzahtevnijih korisnika.

Kada dođe vrijeme da se priključi na adapter, novi Zenfone podržava HyperCharge žično punjenje, snage do 65 W, kao i Qi 2 bežično do 15 W.

Prema specifikacijama, djeluje da je ASUS u slučaju Zenfone 12 Ultra modela vukao prave poteze. Nažalost, njegovi prethodnici nisu doživjeli popularnost kakvu su možda zaslužili, ali evo prilike da se to promijeni. Preporučena maloprodajna cijena u Evropi je 1.100 evra.