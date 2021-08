Zvezda igrala sa 2 špica, a niste ni primijetili: Kako su Pavkov i Ben postali heroji, a Deki odnio taktičku pobjedu!

Mala taktička promjena Dejana Stankovića koja je donijela veliku pobjedu Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Ako je Dejan Stanković zaslužio kritike zbog loše igre Crvene zvezde protiv Šerifa, onda zaslužuje da mu se "skine kapa" za pripremu utakmice i kompletno odrađen posao tima u susretu sa Klužom.

Zvezda je pregazila rumunskog šampiona (4:0) oslanjajući se na provjerene snage u vidu Milana Pavkova i El Fardua Bena, međutim mnogima je promaklo da je Stanković za ovaj meč napravio malu taktičku promjenu kojima su crveno-bijeli iznenadili rivala - i koji do kraja meča nije uspio tome da se prilagodi.

Kada su na terenu Borjan, Gobeljić, Dragović, Degenek, Rodić, Sanogo, Kanga, Ivanić, Katai, Ben i Pavkov, navijači uglavnom očekuju da Zvezda igra u 4-2-3-1 ili 4-1-2-3-1 formaciji, međutim to nije bilo tako prošle večeri.

Zvezda je prvi put igrala sa dvojicom napadača u takozvanom "romb" sistemu na sredini terena.

Sanogo je bio "korektor" ispred odbrane, polulevo je igrao Ivanić, poludesno Kanga, dok je Katai djelovao na mjestu "desetke" iza dvojice napadača. Odmah uz Pavkova je igrao i Ben, što je bila zaista sjajna promjena koja je već u petom minutu Zvezdi donijela prednost.

TAKTIČKA POBEDA ZVEZDE

Zvezda u "romb" sistemu na sredini.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Nisu se pripremili igrači Kluža na takvu postavku igrača crveno-bijelih, uhvaćeni su u zamku, pa je brzim dodavanjem za Bena po ukradenoj lopti - do gola stigao Pavkov koji je "nanjušio" odbijenu loptu.

Upravo je "romb" dozvolio Zvezdi da uspostavi kontrolu na sredini terenai sve vrijeme se činilo da imaju igrača više, posebno jer je Sanogo odigrao meč života i samostalno "pohapsio" sve igrače Kluža. Ivanić i Kanga su dobijali loptu između linija, imali veliku slobodu u kretanju, a rumunsku ekipu je posebno zbunjivao Katai jer je konstantno pravio "trougao" sa dvojicom napadača kojima je bio znatno bliži nego ranije.

Pavkov sada nije bio odsečen od svojih saigrača kao inače, kad god bi išao na loptu imao bi opciju da je "spusti" Benu ili Kataiju, baš kao što je to bio slučaj poslije centaršuta Ivanića u 38. minutu za 2:0 na semaforu.

Djelovalo je da je i Benu prijalo što nije igrao "široko" nego se nalazio na poziciji iz koje obično daje najviše Zvezdi, pa je najbolji strijelac među strancima u istoriji crveno-belih podsjetio na stare dane u 68. minutu nakon što ga je pronašao Ivanić, desetak minuta kasnije i sam strijelac - i to glavom poslije kornera.

Bekovi su pametno odradili posao, nisu se "uvlačili" u sredinu nego su igrali uz liniju i tako nisu poremetili pozicije Ivanića i Kange. Oni su imali djelimično drugačiju ulogu nego inače, a može se reći da su je sjajno odradili.

Nije naravno sve bilo idealno, imala je Zvezda malo poteškoća da se prilagodi na pozicioni napad Kluža, djelovalo je da su se igračima "miješale" instrukcije za jučerašnji meč i one na koje su navikli, tako da je u nekoliko navrata izgledalo da igraju kao po instinktu, međutim na kraju je mreža sačuvana.

ŠTA TO IMA PAVKOV, A DRUGI NEMAJU

Pavkov i Ben su igrali u tandemu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Individualne greške u igri sa loptom su svedene na minimum, vrhunsku partiju odigrao je Aleksandar Dragović koji je komandovao iz zadnje linije, a posebne pohvale zaslužuje i Milan Pavkov.

Znaju navijači Zvezde da na njega mogu da se oslone kada god da je teško, a to zaista više nije mit. Nije bio u formi, pauzirao je zbog povrede, a onda se na meču protiv Kluža pojavio kao da je prije nekoliko dana srušio Liverpul. Svuda ga je bilo, dobijao je duele, razigravao, ulazio u šanse... Pun samopouzdanja, baš kakav je potreban Zvezdi.

Iz ove perspektive deluje da je i potez sa produžavanjem ugovora, nekoliko dana pred Kluž, bio odličan potez Zvezde, pa čak iako Pavkov ne postigne više nijedan gol do 2024. godine.

Njegova partija gotovo da je donela Zvezdi mesto u grupnoj fazi Lige Evrope, i lep novac koji će se sliti u budžet, iako su mnogi bili u čudu kada su videli da mu je produžen ugovor. Pavkov ne samo da je "talija" Zvezdi, nego poseduje kvalitet nesebičnog napadača koji čitav napad može da učini boljim, a to je trenutno najpotrebnije crveno-belima - videli smo to na primeru Dijega Falćinelija. Uostalom, lista strelaca sa meča protiv Kluža to i potvrđuje...

Sada je Pavkov potpuno u drugi plan stavio Loisa Dionija, dok su talentovani Krstović i Lazetić opcije sa klupe, tako da napadača iz Begeča može da ugrozi samo Ohi Omoižuanfo koji stiže uskoro - ili na zimu.

STANKOVIĆ UČI NA SVOJIM GREŠKAMA

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković je na klupi Zvezde imao dva ozbiljna kiksa. Neki će reći "samo", a drugi "čak".

Prvo je to bila Omonija u utakmici "na ispadanje" na Kipru, a potom je ovog ljeta u istoj fazi kvalifikacija za Ligu šampiona doživio poraz od Šerifa. U ovom dvomeču šampion Moldavije je bio sjajan i odlično je pročitao "Mistera", međutim dobra vijest za Zvezdu i srpski fudbal je da stalno uči na greškama.

Ne bi trebalo zaboraviti da nije još ni dve godine u trenerskim vodama, ali ako je nešto naznaka lijepe karijere - onda je to da kada ne ide, sjedne, okrene drugi list, pa vidi kako može da bude bolje.

Tako je malom korekcijom u vidu "romba" i sa dva napadača napravio veliku razliku, pa se bez ikakve sumnje može reći da je ovo bila njegova taktička pobjeda. Baš kao recimo jesenas protiv Genta u gostima (2:0) kada je odlučio da igra sa trojicom u zadnjoj liniji - ili sa Milanom na "San Siru" kada je Piolija iznenadio sa Srnićem u 4-3-3 formaciji (1:1).

Izvor: RTS/Screenshot

Ipak, biće i kikseva, tako se Srnić nije pokazao kao naročito dobro rješenje protiv Šerifa, što je nakon analize priznao i Stanković, pa je za susret sa Klužom spremio novu ideju koja je prošla.

Kod njega je jasna želja za napretkom i najbolje se snalazi kada je satjeran uz zid, kao i njegova ekipa...

Možda zato i nije loše da se još uči u Ligi Evrope, evropskom takmičenju koje po kvalitetu trenutno više odgovara igračima Zvezde, gde će moći da igra ravnopravnije mečeve nego u Ligi šampiona. Ipak, novac koji donosi elita je za sam klub daleko važniji jer je i to jedno od sredstava napretka.

