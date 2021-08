Vraća se Boka Kapiten – Raspudić na klupi banjalučkog Borca!

Bivši kapiten Borca vraća se u klub u novoj ulozi.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Boris Raspudić prošao je sve sa Borcem, a sada mu se ponovo vraća.

Legendarni kapiten crveno-plavih, koji je prije igračke karijere, sa navijačima bodrio voljeni klub, poslije četiri godine vraća se u Borac, ali u još drugačijoj ulozi!

Raspudić je obavio razgovore sa upravom kluba i biće dio stručnog štaba Nemanje Miljanovića, koji preuzima ekipu poslije odlaska Zorana Kize Milinkovića, saznaje MONDO.

Ljubimac navijača Borca u maju je završio fudbalsku karijeru u dresu Kozare, nakon čega su mu Lešinari priredili spektakularan oproštaj u banjalučkom naselju Starčevica.

"Boka je bio i ostao naš kapiten i ono što je najbitnije od svega veliki čovjek", poručili su tada navijači Borca.

Nakon završetka igračke karijere Raspudić je odlučio da ostane u fudbalu i posveti se trenerskom poslu, te je stekao UEFA A licencu. Sudbina je htjela da svoj prvi ozbiljniji trenerski angažman ima u matičnom klubu.

Svoj posljednji meč u dresu Borca Raspudić je odigrao 25. novembra 2017. u Vitezu kada su crveno-plavi remizirali 0:0 sa istoimenim domaćinom, iako je htio da se oprosti pred svojim "Lešinarima" na Gradskom stadionu u Banjaluci na posljednjem meču polusezone protiv Širokog Brijega.

Njegov zahtjev nije uvažen, a on je u međuvremenu stavljen je na transfer-listu zajedno sa još četiri igrača, pa je meč u Vitezu ostao njegov posljednji u crveno-plavom dresu. Iz Borca su tada saopštili da je Raspudiću tada ponuđen posao u klubu, ali da je on to odbio.

Na toj posljednjoj utakmici polusezone protiv Širokog 10. decembra 2017. navijači Borca na istočnoj tribini pružili su podršku Raspudiću kada su istakli transparent "Jedan od nas“ i sliku Raspudića. Sredinom prvog poluvremena izazvali su i prekid gađajući sudije grudvama, da bi nakon pražnjenja tribine meč bio nastavljen.

Izvor: MONDO

Povratak Boke Raspudića u Borac poslije četiri godine, iako u drugačijoj ulozi, sigurno će obradovati navijače Borca i ljubitelje fudbala u Banjaluci.

Raspudić je 23. maja ove godine proslavio šampionsku titulu sa Borcem na njegovom odlučujućem meču protiv Tuzla sitija. Pred početak utakmice na Gradskom stadionu održana je mini svečanost tokom koje je predsjednik kluba Stojan Malbašić uručio Raspudiću dres sa njegovim imenom.