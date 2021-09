Duško Tošić završio transfer Miralemu Pjaniću: Sredio mu sve, poslao ga na avion da pobjegne iz Barselone!

Nekadašnji reprezentativac Srbije nema klub, ali trenutno se bavi transferima!

Duško Tošić je poslije dugog perioda igranja u Kini prošle sezone riješio da se vrati u Tursku, gdje je nastupao za Kasimpašu.

Ipak nije to dugo potrajalo i sada je bez angažmana, ali to ne znači da nema posla. Kako javljaju turski mediji upravo je on ključni čovjek u transferu Miralema Pjanića u Bešiktaš!

Barselona je dovela Pjanića iz Juventusa, ali je sa dolaskom Ronalda Kumana u klub on ispao iz svih planova ekipe, pa je želio po svaku cijenu da napusti tim. To je i uradio, a njegov odlazak u Bešiktaš desio se u posljednjem momentu prelaznog roka.

Dio rješenja za Bešiktaš i Pjanića bio je i Duško Tošić, koji je po pisanju turskih medija povukao veze i obezbijedio privatni avion koji je odvezao Pjanića iz Bosne i Hercegovine gdje je bio sa reprezentacijom na potpisivanje ugovora.

Tošić je trenutno slobodan igrač, bilo je priča da se nudio Crvenoj zvezdi, ali možda je sljedeći korak menadžerska karijera?

