Ronaldova majka ima VELIKI san za sina, ali on se nećka!

Majka legendarnog Portugalca otkrila šta je tražila od svog sina.

Izvor: Instagram/doloresaveiroofficial/Screenshot

Kristijano Ronaldo je ovog ljeta odlučio da bude jedna od zvijezda prelaznog roka i iz Juventusa se vrati u Mančester junajted. Od tada ne prestaje da daje golove, a nedavno je bio i u centru jedne prevare, kada je ostao bez 300.000 evra.

No, sada se o Kristijanu Ronaldu oglasila njegova majka Dolores, koja od svog sina ima jednu želju "prije nego što umre".

Ronaldo je nedavno zabranio majci da dolazi na njegove utakmice jer se previše nervira i jer samo još nju ima od roditelja. A sada je ona imala šta da otkrije o svom sinu.

Dolores je veliki navijač Sportinga i zato je imala poruku za Kristijana.

"Ronaldo mora da se vrati u Sporting, on bi se ovdje vratio zbog mene", počela je Dolores, prenosi portugalski "Rekord".

"On voli da gleda utakmice Sportinga. Već sam mu rekla 'Sine, prije nego što umrem, hoću da te vidim ponovo u Sportingu'. Vidjećemo, rekao je. Ali ako ne on, onda Kristijaninjo. U svojim godinama, on igra bolje nego Ronaldo", otkrila je Dolores.

Ona objašnjava i zašto je njen unuk bolji od njenog sina.

Izvor: Instagram/doloresaveiroofficial/Screenshot

"U to vrijeme, Ronaldo nije imao trenera, ali sada je Ronaldo trener svom sinu. 'Tata, kad se preselimo u Lisabon, ja želim da igram za Sporting'. Sada počinje u Mančesteru."

Ona je rekla i šta se dešavalo tokom prelaznog roka ovog ljeta.

"Ronaldo, da dođe ovdje, sve bi isplatio samo prodajom dresova. U Mančesteru je bilo ludo. Na televiziji je bilo priča o Mančester sitiju, ali on mi je rekao 'Mama, ne brini o tome što pričaju, jer idem u Mančester junajted'. Rekla sam mu da mi se to sviđa. Vidjeće pun stadion sa 75.000 ljudi, svi pjevaju njegovo ime...", istakla je majka Kristijana Ronalda.