"Kada Teo završi sa nula asistencija, jasno je kako je igrao": Aleksić o Partizanovom šamaru Crvenoj zvezdi

Bivši košarkaš Zvezde analizirao poraz od Partizana u prvom evroligaškom derbiju ove sezone

Izvor: MN Press/Jao Mile podcast

Bivši košarkaš KK Crvena zvezda Milultin Aleksić analizirao je poraz crveno-bijelih u derbiju od Partizana. Nakon što su crno-bijeli dominantno i glatko pobijedili u Beogradskoj areni, rekao je da su problemi u igri Zvezde bili takvi da je već na poluvremenu bilo jasno da će Partizan pobijediti.

"Odlaskom Bolomboja Zvezda je izgubila čvrstinu, sa Petruševom je dobila čvrstinu, ali moraju da se uključe drugi igrači. Kalinić se toliko troši na odbranu da on prosto čak i napadački pokušava na neku basket školu da ugura tu loptu. To ne ide, onda je sve teže. To je domino efekat", rekao je Aleksić za "Sport klub".

Nastavio je da priča u istom dahu. "Kad nemate podršku i zajedništvo u sportu, trpi svaki pojedinac i izgleda lošije nego što jeste. Zvezda je doživjela sportski šamar, pedagošku mjeru. Samo je važno da se izvuče iz ovoga, da nauči lekciju. Ima još mnogo da se igra, tek je 11. kolo, ali Zvezda u ovom trenutku nema kvalitet da u bilo koju utakmicu uđe kao favorit, prepotentno. To sam govorio i kada je dobijala. Večeras su htjeli da dokažu da su mnogo bolji od Partizana i izgorjeli su u toj želji."

Pričao je posebno o pojedincima, prvenstveno o Milošu Teodosiću. "Pozicioni napadi nisu postojali, imao sam utisak da Miloš hoće najviše da povuče, ali on je najstariji. Mekintajer nije dobro otvorio meč, Jago je nešto pokušao... Ne mogu da krivim pojedinačno, kao tim su loše izgledali i dozvolili su da se slabosti odmah primijete. Kada imate ovakvu publiku, doći će šut, najvažniji je protok lopte, širina... Da li je pritisak bio problem, pad koncentracije iz velike želje... Ne ide mi to sa ovim igračima, Zvezda nije mlad tim i moraju da porade na toj mnogo boljoj timskoj igri."

"Kada Teo završi sa nula asistencija, jasno je"

Detaljno je pričao o dvojici lidera Zvezde - Teodosiću i Kaliniću. "Sigurno da je kumovala i Partizanova taktika. Teodosić je igrao a niko nije pomagao na njemu više. Kada on završi derbi sa nula asistencija, svima je jasno kako je igrao. Ali najveći problem je kada se Zvezda oslanja samo na njega i na Kalinića koji ne može u kontinuitetu sam. Djeluje mi kao da Kalinić nema podršku drugih kada se Zvezda oslanja na njega."

Zna šta mora što prije da se riješi. "Ovakve utakmice se dobijaju smirenošću, ne srljanjem, bez izgubljenih lopti i jakom odbranom. Zvezda ništa od toga nije uradila, a ima trenera koji je dobijao i iskusniji tim Partizana. Šta je presudilo, nisam siguran, možda bi Davidovac doprinio, ali ne bi trebalo pričati šta bi bilo kad bi bilo. Od kad su oba tima postali evroligaši, ne pamtim da je jedan tim ovako cijelu utakmicu kontrolisao i ne znam da li je neko u hali na poluvremenu pomislio da dobija ovaj meč. Zvezda je ušla mekano i dekoncentrisano i to ne smije da dozvoli, ne samo u derbiju, već u bilo kojoj utakmici. To su stvari koje hitno moraju da se mijenjaju nabolje", dodao je Aleksić.

Crvena zvezda poslije poraza od Partizana ima skor 5-6, a naredni meč igraće za osam dana protiv Bajerna, takođe pred svojim navijačima.