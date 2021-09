Pet golova Osimena za sedam dana! Napoli je samo još dva puta ovako počinjao sezonu!

Fantastičan start Napolitanaca, posebno nigerijskog napadača! Lacio se spasio iz penala u nadoknadi vremena.

Izvor: EPA/LUCA ZENNARO/ANSA

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Liga Evrope, Serija A – šta god da se igra, Viktor Osimen zabija golove.

Nigerijski napadač prvo je zabio protiv Zelenortskih ostrva, a onda za samo sedam dana postigao pet golova u dresu Napolija.

Dva puta zabio je Lesteru, potom jedan Udinezeu, a u četvrtak uveče još dva pogotka u ubjedljivom trijumfu Napolitanaca nad Sampdorijom – 4:0!

Mogao je to biti het-trik, da je Osimen već u sedmom minutu iskoristio stopostotnu šansu u situaciji jedan na jedan ili sat vremena kasnije za svoj treći gol.

U međuvremenu je i Fabijan Ruiz pogodio pet minuta prije kraja prvog dijela, a kada Napoli postigne dva gola u prvih 45 minuta – pobjeda je neizbježna. Učinili su to i u četvrtak uveče, čak 55. Zaredom, a u strijelce se upisao i Zjelinski za 4:0, pa se sudijska nadoknada nije ni igrala.

Napoli je tako upisao petu pobjedu u prvih pet kola Serija A, što im je tek treći put u istoriji.

Za razliku od Napolija, Lacio se nije tako obro proveo na gostovanju.

Nebesko-plavi gostovali su Torinu i gubili sve do sudijske nadoknade, a onda stigli do izjednačenja, i to iz penala!

Ćiro Imobile bio je strijelac pogotka za 1:1 kojim je Lacio izbjegao poraz, ali ovo ujedno znači i treći vezani meč bez trijumfa.

SERIJA A - 5. KOLO:

Sampdorija - Napoli 0:2 (0:3)

/ Osimen 10, 39, Ruiz 50, Zjelinski 59/

Torino - Lacio 1:1 (0:0)

/Pjaca 76 – imobile 90+1 penal/

Roma - Udineze (20.45)

Odigrano u srijedu

Salernitana - Verona 2:2 (1:2)

/Gondo 45+2, Kulibali 76 - Kalinić 7, 29/

Specija - Juventus 2:3 (1:1)

/Đasi 33, 49 - Ken 28, Kjeza 63, De Liht 72/

Milan - Venecija 2:0 (0:0)

/Dijaz 68, Ernandez 82/

Kaljari - Empoli 0:2 (0:1)

/Di Frančesko 29, Štulac 69/

Odigrano u utorak:

Bolonja - Đenova 2:2 (0:0)

/Hiki 49, Arnautović 85 pen - Destro 55, Krišito 87 pen/

Atalanta - Sasuolo 2:1 (2:0)

/Gosens 3, Zapakosta 38 - Berardi 44/

Fiorentina - Inter 1:3 (1:0)

/Sotil 23 - Darmijan 53, Džeko 56, Perišić 87/