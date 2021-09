Slučaj Sejduba Suma - od žongliranja do otkaza: Partizan rekao dosta - bljeskovi u sjenci pasoša, povreda i skandala!

Bilo je tu golova u derbiju protiv Zvezde, bilo je i važnih poteza na evropskoj sceni, ali na kraju će sve o Sejdubi Sumi u Partizanu biti gledano kroz prizmu problema koji su se sve češće pojavljivali.

Došao je kraj - priča Sejdube Sume u Partizanu je završena. Poslije nešto više od četiri godine, silnih uspona i padova, ali i konačnog skandala Gvinejca, saradnja je završena. Najskuplje pojačanje u istoriji crno-bijelih završilo je u tom dresu na neslavan način.

Fudbaler koji je i prije zvaničnog potpisa za Partizan postao velika tema među navijačima, proveo je svoje vrijeme u Humskoj na vrlo turbulentan način. Sumirati Sumin angažman u crno-bijelom dresu nije jednostavan zadatak - baš kao što je malo šta oko njega u ove četiri godine izgledalo jednostavno.

Bio je prvi koji je predstavljen na stadionu pred navijačima, poput prakse u najvećim klubovima Evrope. Postao je dio najskupljeg transfera u istoriji srpskog fudbala u tom trenutku, a u Humskoj je sa njim bilo svega - neslaganja sa trenerima, odličnih partija, golova u derbijima, pozajmica, izgubljenih pasoša i silnih povreda koje mu nisu dozvoljavale da ponudi ekipi ono što se od njega očekivalo poslije velikog transfera. I na kraju, ni skandala nije izostalo...

Sumin boravak u Partizanu mogao bi se opisati kao maj u Srbiji - očekivanja su uvijek velika da sunce "prži" ranije, ali redovni pljuskovi kvare užitak; tri godišnja doba se nerijetko promjene u istom danu, a nekad bude i poplava koje sve "dignu na noge".

Baš tako je bilo u petak uveče, kada je FK Partizan reagovao i objavio da je sa Sumom raskinuo saradnju.

DOLAZAK KOJI SE DUGO SPREMAO

Sejduba Suma je u ljeto 2017, poslije više od godinu i po dana pokušavanja kluba, konačno potpisao za Partizan. Od prvog dana, na njegovim plećima bilo je veliko breme. Poslije osvajanja "duple krune" prethodne sezone, crno-bijeli su željeli da dovedu pojačanje koje će poslati poruku "vječitom" rivalu.

Ipak, malo ko je očekivao da će se Partizan na kraju upravo sa Crvenom zvezdom boriti za potpis Gvinejca. Suma za koju je Suma na kraju doveden iznosila je 1.650.000 evra, ta famozna cena je zbog te trke i dodatno narasla, a sportski direktor Ivica Iliev otkrio je koliko je bilo teško "završiti posao".

"Transfer je trajao dugo, preko godinu i po dana. Mnogo energije smo potrošili, ali smo uspeli, pokazali smo da se strpljenje isplati", rekao je Iliev po Suminom dolasku u Beograd.

Kao da će baš ta izjava biti predznak Suminog angažmana u Partizanu. Klubu je sa njim bilo potrebno mnogo strpljenja, a na kraju je i mnogo energije potrošeno na igrača koji je neočekivanim napadom na trenera Aleksandra Stanojevića putem Instagrama sebi "potpisao" raskid ugovora.

SUMA NA POGREŠNOJ POZICIJI

Izvor: MN PRESS

Doveden je Suma u Partizan kao ofanzivni vezista, ali u timu Miroslava Đukića on to nije bio. Insistiranje tadašnjeg trenera da Gvinejca smesti na krilo umesto na poziciju iza napadača u startu je otežalo posao novom pojačanju. Uz to, prema rečima trenera, Suma je morao da mnogo više radi.

"Znate, imali smo kod mene u ekipi Bebeta. On da 20 golova u sezoni, a ne trči. Onda kažemo, mi ćemo trčati za Bebeta, donosi pobede i daje golove, trčaćemo za njega. Ali, Suma, ne daješ mi golove, ne nameštaš mi golove, moraš da obučeš kombinezon i da radiš. Moraš da mi daš što daju svi. Mesi trči kao golman, ali daje 60 golova u godini. Ako ne radiš ni ovo ni ono, onda ne štima", bila je svojevremeno izjava bivšeg trenera Partizana.

Najskuplje pojačanje u istoriji kluba je u toj prvoj sezoni postigao tri gola na 22 meča i Đukić je doneo odluku - Suma mora da ode na pozajmicu. Nije se Sejduba žalio, nijednog trenutka se nije poneo neprofesionalno, ali zahtevima trenera u Humskoj nije uspevao da odgovori na pravi način. Period u Izraelu ostaće mu za zaborav, pošto jedva da je i igrao, ali po povratku u Srbiju, počeće njegovi najbolji dani u Humskoj.

TOPLA RUKA MILOŠEVIĆA I SUMINA NAJBOLJA GODINA

Izvor: MN PRESS

Sumina sezona po povratku iz Makabija bila je plodonosna. Postigao je 10 golova uz šest asistencija u prvenstvu. Četiri gola je postigao u Evropi uz još tri asistencije. Protiv Malatije je u Beogradu i delio lopte za gol i sam tresao mrežu, protiv Moldea je imao svoje odlične poteze, a na kraju je stigao sjajan pogodak u "večitom" derbiju, za pobedu protiv Crvene zvezde.

Sejduba Suma je bio neki drugi igrač. Kako je onda Savo Milošević uspeo u onome što Đukić nije?

I dok su nastupi Suminog prvog trenera u Humskoj bili hladnije prirode, Milošević je nekoliko "kockica" dobro posložio. Oko Suminih pleća je stavio svoju ruku, a u njegovu pružio "ključeve" igre Partizana. Sistem je bio oformljen da Gvinejac lakše može da zablista, uz dolaske Umara Sadika, Bibarsa Natha i Takume Asana.

Gol Sume protiv Zvezde u derbiju Izvor: YouTube/Drinski vuk

Kao da mu je Milošević rekao "Evo ti, pokaži se", a Suma je u tome uspeo. Na derbiju je možda uspeo da se pokaže navijačima i natera ih da mu još mnogo puta nakon toga skandiraju "Suma, Suma", ali on je mogao da bude i junak evropske odiseje - da Partizanova odbrana nije onako jeftino poklekla u Hagu, Sumin pogodak za 2:0 protiv AZ Alkmara bio bi dovoljan za proleće u Ligi Evrope...

Ali kao što maj u Srbiji ume da bude nepredvidiv, tako ni Suma nije uspevao da nađe svoj kontinuitet. Povreda butnog mišića mu je razbila ritam, "vukao" ju je mesecima i za njega je stigla malerozna 2020. godina.

ODSUSTVA, SUSPENZIJE I POVREDA OKA NA DERBIJU

Izvor: MN PRESS

Da je oko Sume često "moralo" da bude nepredviđenih situacija, pokazala je situacija posle pauze napravljene zbog izbijanja pandemije. Suma je ispao iz ritma, do kraja sezone je igrao u manjem obimu, a onda u novoj sezoni samo naizgled dobro počeo.

Crveni karton protiv Vojvodine je mnogo toga promenio. Suma je laktom udario Nikolu Drinčića i zaradio isključenje - Partizan je taj meč izgubio, Savo Milošević napustio klub, a Gvinejac propustio prva dva meča u eri Aleksandra Stanojevića zbog suspenzije.

Taman kada je počeo da ulazi u ritam, na derbiju protiv Zvezde je odigrao samo 15 minuta zbog povrede oka. Tada se pričalo da je mogao da ostane bez vida i da su dva milimetra odlučivala, posle udarca koji je Suma zaradio od Sekua Sanoga.

Povreda Sume na derbiju Izvor: YouTube/*BEST*HD*SPORT*

Propuštao je mečeve zbog toga, ali nikada u Stanojevićevom timu nije postao igrač bez kojeg se ne može - za njegovog mandata samo će jednom u Superligi odigrati (skoro) ceo meč, u evropskim takmičenjima samo protiv Sfintula biti na terenu 110 minuta i u Kupu protiv Rtnja upisati svih 90.

"DŽOKER" KOJI TO NIJE ŽELEO DA BUDE

Izvor: MN PRESS

Suma je u Stanojevićevom mandatu najviše dobijao ulogu "džokera". Ulazio bi sa klupe da promeni tok meča i razmrda crno-bele i to je gotovo uvek uspevao - nekada bi to bilo dovoljno za rezultat, nekada ne, kao protiv Šarlroa, kada je Partizan uprkos promeni toka meča njegovim ulaskom u igru ostao bez plasmana u narednu rundu Lige Evrope.

Umeo je Suma da bude sunce koje bi menjalo majsku kišu i oblake. Bio je to nakratko u Belgiji, bio je to protiv Sočija u Beogradu. Protiv Santa Klare je svojim zalaganjem "izmislio" penal koji će Partizan pogurati ka Konferencijskoj ligi, ali ni tada nije moglo da bude isključivo "sunčano" - usledila je povreda već posle pola sata igre.

Jasno je da Suma nije želeo da ima ovakvu ulogu u Partizanu, ali ni sam njoj nije pomogao. Nedolazak na pripreme zbog gubitka pasoša delovalo je vrlo neozbiljno, bez obzira na sve. Očekivanja da postane starter posle takvog leta bila su nerealna. Ako je "afera pasoš" bila malo, tu je bio i Sumin odlazak u Gvineju da igra za reprezentaciju iako je prethodno na meču protiv Santa Klare povredio mišić. Povreda koju je u Gvineji obnovio.

Svoju profesionalnost iz prethodnih godina je potom i do kraja obrisao.

POGLAVLJE KOJE NIJE ISPUNILO OČEKIVANJA

Izvor: MN PRESS

Upalio je "lajv" na svom Instagramu i udario na trenera Stanojevića, što je bila stvar preko koje se ne može preći. Suma je sebi potpisao kraj u Partizanu - kraj jedne turbulentne ere.

Sa Sumom na ovaj ili onaj način nikada nije bilo dosadno. Dešavanja oko njega je uvek bilo, i dobrih i sve više loših. Ali na kraju nije mogao da ponudi Partizanu ono što je najveća želja trenera Partizana - stabilnost, disciplina i kontinuitet.

Već dosta vremena u Humskoj čekaju da na duže staze ogreje sunce, ali to bi se teško postiglo kada najskuplje pojačanje u istoriji kluba donosi buru. U Partizanu sada mogu da zatvore poglavlje koje je počelo rekordnim transferom posle osvojene "duple krune". Poglavlje koje nije ispunilo očekivanja i koje nije donelo nijednu titulu prvaka...

