Rikardo Gomeš otkrio da je imao pozive da dođe i na "Marakanu".

Izvor: MN PRESS

Partizan je prvi na tabeli Superlige, ima 31 bod, pet više od Crvene zvezde i u odličnoj je formi.

Najveće zasluge za to ima napadač Rikardo Gomeš koji je 13 puta tresao mreže protivnika u srpskom šampionatu i nezamjenljiv je u timu Aleksandra Stanojevića.

Odluka da se ponovo vrati u Humsku je za njega očigledno bila pun pogodak, što se vidi i po samim igrama.

"Nije fraza, osjećam se ovdje kao kod kuće, Partizan je nešto najbolje što mi se desilo. Ne pričam samo o saigračima, stručnom štabu, već o svima sa kojima se susrećem. U Emiratima nije bilo tako. Tamo sam otišao zbog novca i to je jasno, dobro je bilo i meni i Partzanu", kaže Gomeš u intervjuu za "Novosti".

Naglasio je da novac za njega nije bio faktor prilikom povratka.

"Čuo sam da se ne valja vraćati u tim gdje si bio srećan i igrao odlično, ali mi je nešto govorilo da moram ponovo da probam uprkos finansijski boljim ponudama iz Saudijske Arabije. Rekao sam predsjedniku da znam da će to donijeti klubu više para, ali da nije dobro za mene i da hoću da se vratim u Partizan kako ne bih izgubio još godinu dana. Dobar osećaj i čvrsta uvjerenja su me vratila. Krenuo bih i pješke za Beograd, to je jedini tim za koji sam želio da igram poslije slabijih partija tamo."

Pogledajte i kako je izgledalo njegovo predstavljanje:

Vidi opis Rikardo priznao - zvali su me u Zvezdu! Sjajni napadač trese mreže i otkriva zašto se vratio u Partizan! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Otkrio je i odnos sa navijačima Crvene zvezde i poruke koje je od njih dobijao.

"Sjajan odnos imam sa navijačima. Obostrana ljubav i poštovanje su nešto što mi uliva dodatnu snagu. Često se po gradu slikam i sa Zvezdinim navijačima, poštuju me i to je lijepo. Na 'Instagramu' mi često pišu da dođem u Zvezdu, ali nema šanse, to nikada ne bih uradio. Ne govorim o novcu uopšte, ovde je u pitanju poštovanje."

Na kraju se osvrnuo na golgetersku seriju.

"Nisam ni sanjao da ću postići ovoliko golova. Uvijek sam srećan kada zatresem mrežu, ali ako imam šansu da asistiram to i uradim. Ne razmišljam o brojkama, radim naporno svaki dan. Golovi će doći ako si maksimalno fokusiran i pošten prema obavezama", zaključio je Gomeš.