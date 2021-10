Ziljkiću odlično ide u Sloveniji - U Ljubljani uživa, na terenu trese mreže: I ovdje imam podršku Banjalučana!

Bivši igrač Borca u kratkom razgovoru za MONDO pričao o prelijepom pogotku u derbiju, odličnoj formi I šansama Olimpije da se domogne šampionske titule.

Almedin Ziljkić prošlog ljeta zamijenio je dres banjalučkog Borca dresom ljubljanske Olimpije, ali promjena kluba, lige i države kao da je dodatno motivisala ljubimca navijača crveno-plavih.

Popularni Ziljka u 12 utakmica ove sezone upisao je tri asistencije i šest pogodaka, a posljednji, postignut u subotu uveče u derbiju protiv Kopera, bio je prava majstorija.

"Ispalo je odlično, gol je bio lijep. Ne želim da budem prepotentan, ali bio je stvarno lijep gol. Žao mi je što sam imao još dvije dobre šanse, da sam to dao mogao sam I do het-trika (smijeh). Hvala Bogu na golu i na ovoj pobjedi, prezadovoljan sam", počeo je Ziljkić u razgovoru za MONDO.

Njegovim golom Olimpija je stigla do trijumfa kojim se približila vodećem Koperu na samo bod zaostatka.

"Zanimljivo je prvenstvo. Iskreno nisam očekivao da su sve ekipe ovako izjednačene. Mislim da imamo ekipu da osvojimo titulu, ali to trebamo pokazati na terenu. Polako hvatamo formu I traba da nastavimo. Liga je puna mladih igrača, svi se žele dokazati, niko se ne predaje i svako može da dobije svakoga. Kad god sam mislio da će neko bude favorit oni su me demantovali", rekao je Ziljkić.

Nakon osvajanja šampionske titule sa banjalučkim Borcem, Ziljkiću je stigao poziv iz Ljubljane i priključio se ekipi koju je tada vodio Savo Milošević. Nije se pokajao, jer igra u odličnoj formi, a u međuvremenu je postao I reprezentativac BIH.

"Prijao mi je dolazak. Savo mi je dao podršku, a svaki igrač kada osjeti podršku radio ono što je najbolje. Sve se poklopilo od početka, sve je bilo na meni, nije bilo nikakvog uticaja sa strane. Dobro sam se snašao, međutim, ne smije da se zadovoljim, moram da nastavim ovako i još bolje”.

Milošević je u međuvremenu napustio klupu Olimpije, koju trenutno vodi hrvatski stručnjak Dino Skender, a on mu je dodijelio i novu ulogu.

"Ekipa se još navikava na drugog trenera. Ja sada više igram tu neku ‘osmicu’, nisam više klasično krilo, potrebno je vremena da svi sve pohvataju. Svaki trener donosi nešto novo, svoju taktiku i ideje, a na nama je da to sprovedemo u djelo. I da je Savo ostao mislim da bismo krenuli dobro, jer imamo stvarno dobru ekipu, samo se čekao trenutak kad ćemo da krenemo nekom uzlaznom putanjom. Prednost moja je što sam igrao u nekim klubovima polušpica, krilo, tu lažnu devetku tako da očekujem da ću da dobro pohvatam i sada sve taktičke zamisli trenera. Na nama je da radimo I da sebi obezbijedimo dobar život. Ali u fudbalu je život tri dana ili sedam dana (smijeh), poslije ide nova utakmica koja briše staru i to je to", istakao je Ziljkić.

Igre svog bivšeg kluba redovno prati.

"Pratim Borac i kada sam imao dva dana slobodno proveo sam dan i po u Banjaluci. Pratim ih i nadam se da će još bolje da igra. Sa timom koji ima mislim da Borac može puno bolje. Stojan Vranješ je i dalje u formi, svojim golovima drži ekipu, nadam se da će svi da prorade. Borac zaslužuje da bude među prve tri ekipe, previse je možda očekivati novu titulu, poremetila je malo I Evrope sve. Po meni neki igrači koji su došli moraju da preuzmu teret. Činjenica je da Borac nosi jedan teret, težak je dres Borca. Ali Borac ima dobru ekipu, kostur ekipe je ostao i nadam se da će Borac još bolje da igra".

Dok Ziljkić prati Borac I dolazi u Banjaluku, i Borac i Banjaluka "prate" njega u Sloveniji, gdje uživa veliku podršku Banjalučana. Tako je bilo i na subotnjoj utakmici u Koperu, nakon koje se fotografisao sa fanovima.

"Svaku utakmicu dolaze Banjalučani, zaista imam podršku. Evo i sinoć je došao jedan, imao je čak šal Borca, obradovao me jako. Upoznao sam ovdje puno Banjalučana, neki su ovdje kratko, a ima i onih i koji su došli tokom rata. Povezalo se da i ovdje imam podršku Banjalučana i to me raduje", rekao je Ziljkić i na kraju dodao:

"Naš trener u Borcu Marko Maksimović nam je rekao 'Kad osvojite titulu sa Borcem, postejete legenda kluba i pamte vas uvijek'. Upravo to mi je motivacija i sada ovdje u Ljubljani, želim da osvojimo titulu i da nas ljudi pamte"!