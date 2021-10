Golčina godine - Bomba sa 70 metara: Projektil ŠOKIRAO sve na stadionu, drugoligaš zasenio najveće majstore! (VIDEO)

Ovakav gol se rijetko viđa - sa 70 metara je odapeo i pogodio.

Izvor: Streamable.com/Printscreen

Nevjerovatan pogodak vidjeli smo u drugoj ligi Novreške, gdje je jedan fudbaler šokirao sve svojim golom sa punih 70 metara!

U meču Ranhajma i Raufosa u 70. miutu je Adria Mateo video da je protivnički golman daleko od svoje mreže i odlučio da isproba svoju sreću sa dvije trećine terena.

On je u trku opalio po lopti iz sve snage i uspio je ne samo da mu lopta bude dovoljno jaka da stigne do protivničke mreže, već i da uz to bude precizan.

Pogledajte kako je postigao nevjerovatan pogodak: