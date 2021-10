Haos na treningu Reala, guranje i udarci: Modrić i Kazemiru u klinču, isplivao snimak sukoba! (VIDEO)

Niko ne zna šta se ovdje zapravo desilo.

Izvor: Twitter/Printscreen/@EleModric

Real Madrid je savladao Elče golovima Vinisijusa Žuniora i tako se našao na vrhu tabele Primere, a iako tim Karla Anćelotija pobjeđuje neke čudne stvari se dešavaju u ekipi.

Sada je procurio snimak sa treninga na kome se vidi da je Kazemiro udario Luku Modrića! Na snimku se vidi da je iskusni Hrvat jako nervozan i da je namršteno odgurnuo svog partnera iz veznog reda i da mu je nešto dobacio.

Kazemiro je na sve to reagovao tako što je vratio Hrvatu i takođe ga odgurnuo, ali to nije bilo sve. On se potom zaletio i nogom zakačio Modrića po leđima i zadnici.

Šta je u pitanju ne zna se, ali svakako da su se oko nečega dugogodišnji partneri u veznom redu Reala sporječkali.

Pogledajte ovu situaciju;