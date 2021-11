"Borac je moj klub, ali želim pobjedu sa Zrinjskim!" Rekorder Nemanja Bilbija najveća opasnost po crveno-plave!

Meč u Mostaru igra se u subotu od 19 časova uz direktan prenos na TV Arena sport.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Najveći derbi 16. kola m:tel Premijer lige BiH odigraće u subotu od 19 časova Borac i Zrinjski.

Crveno-plavima, koji su u prošlom kolu stigli do treće pozicije na tabeli, najveća opasnost prijeti od njihovog nekadašnjeg člana Nemanje Bilbije, koji je ponikao u banjalučkom klubu, ali i koji od januara prošle godine odrađuje drugi mandat u Zrinjskom.

Prethodno je u taboru Mostaraca bio od februara 2016. do januara 2019. godine, nakon čega se na godinu dana preselio u južnokorejski Gangvon.

"Činjenica je da je Borac moj klub, u njemu sam odrastao i afirmisao se kao igrač, moj otac je bio kapiten tog tima, a i ja sam. Doživio sam mnogo lijepih trenutaka, ali sada igram za Zrinjski, gdje mi je takođe povjerena kapitenska traka i imam ogromnu obavezu da dajem sve od sebe na svim utakmicama. Slijedi duel sa Borcem i bez obzira na sve veze moja obaveza je da pružim maksimum kako bi stigli do pozitivnog rezultata u nastavka dobre serije. Prvi smo na tabeli, uspjeli smo da prestignemo tim Tuzla sitija i želimo da što duže budemo lideri, odnosno da na kraju dođemo do titule. Banjalučki tim je prva sljedeća prepreka na tom putu, neće nam biti lako, ali imamo dobru tradiciju, kvalitet i pozitivnu atmosferu. Vjerujem da možemo do sva tri boda", najavio je Bilbija utakmicu za Blic.

Nedavno je Bilbija postao najbolji strijelac Zrinjskog u istoriji sa 76 golova, dok je u isto vrijeme postao tek drugi igrač u istoriji m:tel Premijer lige BiH sa 100 i više golova (101).

Od njega je bolji samo legendarni napadač Širokog Brijega a sada trener juniora kluba sa Pecare Santos Lago Vagner (125).

"Ne razmišljam o rekordima, ali ako ostanem još godinu-dvije u Premijer ligi BiH, potrudiću se da budem ispred Vagnera. Međutim, to mi nije prevashodni motiv. Uživam na terenu i dajem sve od sebe, a nadam se da ću sa Zrinjskim ove sezone stići do nove titule."

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Ove sezone Bilbija je na 15 mečeva u prvenstvu postigao 11 golova, što ga stavlja na prvo mjesto liste strijelac ispred kapitena Borca Stojanom Vranješom, kojem je svojevremeno bio saigrač u Banjaluci.

"O Stojanu nema potrebe trošiti riječi. Njegove igre dovoljno govore o kakvom se fudbaleru i profesionalcu radi, ima 35 godina, a plaše ga se svi protivnici", zaključio je Bilbija.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 16. kolo

Subota:

Leotar – Široki Brijeg (13.00)

Radnik – Sarajevo (17.00)

Zrinjski – Borac (19.00)

Nedjelja:

Posušje – Tuzla siti (13.00)

Rudar Prijedor – Željezničar (13.00)

Ponedjeljak:

Sloboda – Velež (18.00)