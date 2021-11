HIT! Slavni tiktoket pisao o Vlahoviću poslije gola: To je mogao da smisli samo jedan čovjek - RADONJA!

"Rekao mi je na terenu - hajde da to uradimo", otkrio je srpski golgeter.

Izvor: MN Press/Instagram/printscreen/khaby00

Reprezentacija Srbije ubjedljivo je pobijedila Katar na "Marakani" i uhvatila odličan zalet pred meč odluke u Portugalu. Među "orlovima" je sjajna atmosfera, a jedan detalj ubjedljive pobjede to je i dokazao.

Kada je Dušan Vlahović dao gol za 3:0 u 53. minutu, proslavio je gol kao Tik Tok i Instagram zvijezda, Kabi Lejm.

Upitan za tu proslavu, srpski centarfor je otkrio da mu je Kabi pisao poslije utakmice!

"Na tu ideju je došao jedini čovjek koji je mogao, Radonja, meni ne bi palo na pamet", rekao je Vlahović uz osmijeh.

Izvor: MN PRESS

"Rekao mi je na terenu - hajde da to uradimo. Rekao sam što da ne. Pratim ga na društvenim mrežama, upoznali smo se u Italiji, pisao mi je poslije utakmice. Napisao mi je 'Dobro došao u klub', odgovorio sam mu da nismo mogli da odolimo. Na pokret je napravio popularnost i svaka mu čast - treba biti inovativan, da na to napravi tako veliku stvar", dodao je srpski golgeter.

Vlahović je aktivan na društvenim mrežama, mada ne previše.

"Porastao je broj pratilaca za par hiljada, ali iskreno ne pratim. Mene društvene mreže ne zanimaju toliko, okačim poslije utakmice nešto ako prođe sve kako treba, što ne znači da se u budućnosti neću baviti time. Trenutno me to ne zanima, fokusiran sam samo na teren i na trening, na utakmice. Ostalo me ne zanima, prolazno je i proći će".

Dušan je trenutno najtraženiji reprezentativac Srbije među navijačima, koji se utrkuju da mu traže dres, majicu, autogram, fotografiju...

"Uvijek je zadovoljstvo kada neko želi da ima tvoj dres ili bilo koji suvenir. Ne tako davno sam i ja bio sa te druge strane i isto to radio. Zato se uvijek trudim da ispoštujem sve i da im ostavim bilo šta", rekao je Vlahović pred put u Portugal, na utakmicu odluke protiv Kristijana Ronalda i ekipe u nedjelju.