Da li će Ivković biti zadovoljan? Željo savladao "fenjeraša", Grbavicom odjekivala pjesma Dine Merlina!

Pobjeda Željezničara uz nastavak "rata" na relaciji "Manijaci" – Tomislav Ivković.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Željezničara upisali su tri boda pobjedom mad Radnikom 2:0, ali j pitanje da li će Tomislav Ivković biti zadovoljan.

Njegova ekipa strepila je protiv "fenjeraša" sve do sudijske nadoknade, a navijači Željezničara nisu poslušali njegov zahtjev i nastavili su da prozivaju ekipu.

Grbavicom je ponovo odjekivalo "Zar je to sve što imam ja od tebe? Zar je to sve što je ostalo? Zar je to sve za ove duge godine? I ako je, premalo je", dok su domaći fudbaleri vodili borbu sa posljednjeplasiranom ekipom na tabeli m:tel Premijer lige BIH.

Juričić je bio praktično jedini koji je prijetio gostima u prvom poluvremenu, međutim, Hodžić je svaki put bio siguran, a Radnik na drugoj strani nije uputio niti jedan šut u okvir gola u prvom poluvremenu.

Već na startu nastavaka konačno ono što se čekalo.

Blažević je ubacio u šesnaesterac, a Juričić je pogodio za vođstvo Željezničara 1:0.

Taj rezultat bio je na semaforu sve do posljednjih trenutaka meča, iako su i domaći i gosti imali po jednu dobru šansu u međuvremenu, a onda je u sudijskoj nadoknadi konačno riješen meč na Grbavici.

Bekrić je izveo korner, a Zdunić glavom šutirao i pogodio za konačnih 2:0 i petu pobjedu Željezničara ove sezone.

Poslije 11. poraza ekipa Radnika i dalje je na samom dnu sa 10 bodova iz 17 mečeva.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 17. KOLO:

Posušje - Leotar 1:0 (0:0)

/Barišić 86/

Borac - Rudar Prijedor 1:0 (1:0)

/Meleg 27/

Željezničar – Radnik 2:0 (0:0)

/Juričić 50, Zdunić 90+1/

Subota

Sarajevo - Sloboda 1:0 (0:0)

/Cmiljanić 90+2/

Tuzla siti - Zrinjski 0:2 (0:1)

/Bilbija 21, Kamenar 69/

Odigrano u petak:

Velež - Široki Brijeg 1:1 (0:0)

/Anđušić 87 - Ikić 48/