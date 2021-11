Srbi, daleko ste vi još od Hrvatske: Vučinić analizirao Ex-Yu - Svaka čast Piksiju, ali...

Da li je Mirko Vučinić u pravu?

Izvor: Profimedia/MN Press

Legendarni crnogorski napadač Mirko Vučinić (38) uživa u penziji, ali razmišlja da se vrati fudbalu. Ostala mu je još samo PRO licenca i moći će bilo gdje da se bavi trenerskim poslom, ali još nije "prelomio" da li je to njegova naredna karijera.

Trenutno najviše uživa u životu, druži se sa prijateljima širom regiona, pa je tako posjetio Hrvatsku i dao intervju za "Jutarnji list" u kome se dotakao i uspjeha i neuspjeha bivših jugoslovenskih republika u kvalifikacijama za Mundijal. U Katar idu Hrvatska i Srbija, a ostali, uključujući i Crnu Goru, nisu uspjeli.

"Naš fudbal ide jako dobro, a za to je najzaslužniji naš predsjednik Dejo Savićević, koji zaista puno radi i dobro radi kako bi pomogao fudbalu. Čini mi se da je napravio dobre temelje i da će nam fudbal nastaviti da raste", rekao je Vučinić.

"I nadam se da će se i reprezentacija dići, iako nas je jako malo pa nije lako stvoriti dobru generaciju".

Kako gledate na uspjehe Srbije?

"Svaka čast Piksiju Stojkoviću na svemu što je napravio kao selektor Srbije. Treba doći u Portugal, gubiti 1:0 već u drugoj minuti, a onda dobiti utakmicu. I još nadigrati Portugal! To je znak da Srbija ima odličnu reprezentaciju, koja može igrati protiv svakoga u svijetu", rekao je Vučinić.

Znači može i protiv Hrvatske?

"Naravno, može i protiv Hrvatske, bio bi to sjajan dvoboj, volio bih to da pogledam. Dva slična stila igre, igrači koji se dobro poznaju. No, Srbi moraju biti svjesni da su još uvijek daleko iza Hrvatske. Srbija se sad digla i pokazala da može, ali tek ćemo vidjeti je li u stanju raditi ono što Hrvati rade već 25 godina, da li je u stanju ostati duže vremena blizu vrha. Zato je Hrvatska još uvijek liga za sebe u našoj regiji", zaključio je Vučinić.