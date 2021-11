Kako to mislite da smo žrtvovali utakmicu? Stanojević o porazu Partizana - Nema govora, jednu stvar morate da shvatite!

Crno-bijeli se spremaju za utakmicu protiv Voždovca, a osim o "zmajevima", dosta priče pred taj susret bilo je i o porazu Partizana u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana u nedelju (16.30) se vraćaju obavezama u domaćem šampionatu utakmicom protiv Voždovca na krovu TC "Stadion".

Poslije neočekivanog i bolnog poraza od Flore u Estoniji, trener Aleksandar Stanojević odbacio je mogućnost da je tu utakmicu "žrtvovao" zarad meča u Superligi i naglasio da crno-bijele protiv "zmajeva" očekuje težak meč.

Stanojević je na početku istakao da je i ovog puta cilj pobjeda.

"Nastavljamo takmičenje u prvenstvu, svi znamo kakav nam je cilj. Igramo s Voždovcem na njihovom specifičnom terenu, vještačka trava, gdje su oni dobro adaptirani i igraju na poseban način. Moramo da se prilagodimo načinu njihove igre i toj podlozi koja je drugačija. Sjećamo se posljednje utakmice na 'Krovu' koja je bila teška i neizvjesna. Spremni idemo na tu utakmicu", počeo je Stanojević.

Trener crno-bijelih kaže da je njegovu ekipu više od poraza od Flore pogodila teška povreda Lazara Markovića, koji je doživio višestruki prelom ključne kosti.

"Nas je najviše poremetio Lazar Marković i njegova situacija koja mu se desila. To nas je 'pomjerilo'. Ostalo su neke normalne stvari. Znamo gdje smo i šta smo, imamo svoj put. Jedino je ovo za Lazara uticalo sve na nas."

Koliko bi kapiten Partizana mogao da odsustvuje?

"Nisam se lično čuo s njim, pričali smo poslije utakmice na aerodromu. Čekam malo i da se on umiri, da ga ne diramo sad, svi ga zovu. Vidjećemo, ima raznih prognoza, vidjećemo kad bude nešto konkretno. Doktor je kompetentan da to priča, to je teži prelom, na više mjesta je prelom, teži slučaj povrede ključne kosti. Ostalo će doktori odlučiti."

U meču protiv Flore, Partizan je između ostalih bio bez Igora Vujačića (korona virus), Nikole Terzića i Filipa Holendera (povrede), a njih neće biti ni na meču protiv Voždovca.

"Ne možemo ni na koga da računamo. Čekamo danas izveštaj doktora da vidimo u kom pravcu ti igrači idu. Znam da za sutra ne mogu da računam na njih."

Uslijedilo je i pitanje novinara da li je možda Partizan "žrtvovao" meč s Florom zarad toga da neke igrače odmori za utakmicu s Voždovcem i trku u domaćem prvenstvu?

"U kom smislu mislite da smo žrtvovali?", upitao je Stanojević.

Nakon pojašnjenja pitanja i konstatacije i da je tokom meča protiv Flore trener crno-bijelih napravio četiri izmene odjednom, Stanojević je imao jasnu poruku.

"Mi smo izašli u najboljem mogućem sastavu, u datom trenutku. Stalno rotiram i svaka utakmica nam je najvažnija. Pogotovo utakmica u Evropi koja donosi koeficijente, novac i donosi sigurnost da ne moramo posljednju utakmicu da igramo na način na koji ćemo igrati. Nijednu utakmicu ne radim za neku sljedeću. Razmišljam o sljedećoj, kao što ću već sutra razmišljati o Dubočici i spremati se. Nema govora... Ali morate jednu stvar da shvatite - ja kao trener, meni je jedan trening najvažniji, a kamoli utakmica. Imali smo neke utakmice sam mijenjao po tri igrača na poluvremenu. To nije značilo da smo žrtvovali utakmicu zarad sljedeće, već smo to radili jer nismo bili dovoljno opasni, htjeli smo to da uradimo. To su normalne stvari. Evo i Gent je četiri igrača zamijenio protiv Anortozisa", prokomentarisao je Stanojević.

Pred meč s Voždovcem, trener crno-bijelih je pohvalio kolegu Aleksandra Lintu.

"Lintu znamo izvanredno, ozbiljan stručnjak, detaljista je. Imao sam prilike da pričam s njim o fudbalu. Znam koliko je posvećen i koliko dobro radi svoj posao. Igrali su odlično, imali su samo tu utakmicu s Proleterom, izuzetni su bili protiv Čukaričkog, TSC, Radnik, Spartak... Stabilizovani su, igraju na način na koji voli njihov trener da igraju, agresivni su, napadaju sa dosta igrača. Biće teško razviti igru, posebno jer su mnogo dobro adaptirani na svoj teren s vještačkom travom. Direktni su, sa dosta mladih dobrih igrača."

Partizan je u posljednja četiri susreta s Voždovcem slavio četiri puta uz gol-razliku 13:0. Ali Stanojevića to ne interesuje previše.

"Te četiri utakmice, tri smo igrali na našem stadionu. Tamo smo dobili 2:0, ali je bila egal utakmica. Dva gola smo dali u drugom poluvremenu, vrlo teška utakmica je to bila. Ako tako gledamo, kod njih je izuzetno teško i totalno drugačije. Ne poredimo utakmice, došao im je novi trener, tako da je sve drugačije. I da smo juče igrali s njima, danas bi bila drugačija utakmica", poručio je Aleksandar Stanojević.