Raspisani izbori u Fudbalskom savezu Srbije: Pohvale iz UEFA za borbu protiv namještanja utakmica

FSS će uskoro dobiti novog predsjednika, a u ponedeljak su definisani uslovi i pravila prema kojima će biti biran.

Izvor: MNPRESS

Na vanrednoj sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi jednoglasno je usvojen je novi Statut FSS i raspisani su izbori, takođe sa svim glasovima "Za".

Uz to, dato je ovlašćenje Izvršnom odboru da odredi datum početka svih aktivnosti. Sjednicom je predsjedavao zamjenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Nenad Bjeković, a prisutna su bila 63 delegata.

Sjednica je počela gromoglasnim aplauzom svih prisutnih delegata i gostiju, igračima i stručnom štabu naše najbolje reprezentacije koja je ostvarila veliki uspjeh i plasirala se na Prvenstvo svijeta u Kataru 2022. godine.

Najvišem skupu fudbalske Srbije prisustvovali su i gosti iz FIFA i UEFA, Sofija Malicija, Nikola Luka i Jan Hafner. Povodom plasmana reprezentacije na Mundijal u Kataru, Luka je prenio čestitke predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina, generalnog sekretara Teodora Teodoridisa i njihovih kolega iz krovne evropske organizacije.

"Siguran sam da će ova fantastična generacija igrača nastaviti da donosi radost vašoj zemlji. I dok je Srbija sjajna na terenu, napravila je veoma pozitivan napredak i van terena od našeg posljednjeg susreta prije nekoliko meseci. Želim da se iskreno zahvalim generalnom sekretaru Jovanu Šurbatoviću, i njegovoj ekipi na neumornom naporima u stvaranju veoma potrebnog novog pravnog okvira za srpski fudbal, uprkos stalnim izazovima. Predložene izmjene su rezultat konstruktivnih i uspešnih konsultacija. UEFA i FIFA su odobrili ove izmjene i u potpunosti ih podržavaju", rekao je on u govoru.

Kako je naveo, novi Statut i novi poslovnik donijeće potrebne jasne promene u FSS na svim nivoima njegove organizacione strukture i obezbijediće potpuno poštovanje pravnih okvira UEFA i FIFA.

"Najznačajnije je to da će izmjene obezbijediti balansiranu i inkluzivniju strukturu članstva, jasnu podjelu ovlašćenja uz provjere i ravnoteže, ojačaće nezavisno odlučivanje, konsolidovati Skupštinu kao najviše zakonodavno tijelo uvesti transparentna pravila za izbore i povećati sveukupnu transparentnost i odgovornost. Poslije današnje vanredne Skupštine FSS, UEFA i FIFA će naravno, nastaviti da pomažu FSS u obezbeđivanju primjene daljih pozitivnih reformi upravljanja", dodao je on.

Kao sljedeći korak, svi regionalni savezi će morati da usaglase svoje statute sa Statutom FSS. Kada se to uradi, izbori će biti održani od dna fudbalske piramide do izbora novog IO FSS za četvorogodišnji mandat, i to što je prije moguće, u skladu sa vremenskim slijedom izbora.

"Na kraju, moramo da se postaramo i da se obavi revizija pravilnika relevantnih takmičenja, sudijskih pitanja, mjera protiv namještenja utakmica, standardnih ugovora za igrače, kao i postupaka postojećeg Veća za riješavanje sporova na nacionalnom nivou, da bi se obezbijedilo puno poštovanje zahtjeva UEFA i FIFA do početka sezone 2022/23. S tim u vezi, veoma se radujemo posvećenost FSS da učestvuje u nedavno formiranoj radnoj grupi Evropske komisije za socijalni dijalog", rekao je Luka.

Za kraj, on je iznio još jednu pohvalu na račun rukovodstva FSS.

"Na kraju, želio bih da pohvalim rukovodstvo FSS za beskompromisnu borbu protiv namještanja utakmica. To je ključni izazov koji traži našu stalnu podršku i napore, da bi se iskorenio ovaj fenomen i sačuvao integritet i fer fudbalska takmičenja".