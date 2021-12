Zgazio ga je po licu i svi znaju da je bilo namjerno! Brutalan start u Liverpulu zgrozio sve - izgledalo je strašno

Za legendu nema dileme da je agresivni bek Evertona namjerno napravio potez koji je zgrozio ljubitelje fudbala.

Izvor: Twitter/Sky Sports

Buran meč odigrali su Everton i Arsenal na Gudison parku, a u 28. minutu dogodio se brutalni start lijevog beka domaćih Bena Godfrija na desnog beka gostiju Takehira Tomijasua.

Kada je Japanac pao na travu, Englez ga je zgazio po licu i to tako da mu je ostavio ožiljak na obrazu. Da situacija bude teža po agresivnog Godfrija, taj kontakt je očigledno mogao da bude izbjegnut, ali je imao sreću jer ga sudija nije isključio.

VAR je "presudio" da taj udarac nije bio nameran, pa se fudbaler Evertona izvukao bez isključenja, mada je pitanje da li bi tako bilo i sa nekim drugim sudijama. Legenda Mančester junajteda Geri Nevil komentarisao je tu scenu na Skaj sportsu.

"Mislim da je definitivno to uradio namjerno. Shvatio je šta je uradio i onda se postavio u stilu: 'Oh, pogledajte, slučajno je'. Kao profesionalac, sa 100 odsto sigurnosti mogu da kažem da je definitivno namjerno to uradio. To ne možemo da dokažemo, ali kao igrač, to znam", rekao je Nevil.

Navijači Arsenala su pobjesnili, ali sudija Majk Din nije mijenjao odluku. A sigurno su još bjesniji bili poslije dramatičnog preokreta domaćih u nadoknadi vremena, u kojoj je Pjer-Emerik Obajemang promašio gol u ogromnoj šansi za izjednačenje u 98. minutu.