BiH saznala rivale u Ligi nacija: "Zmajevi" izbjegli Piksijevu Srbiju - igraće protiv Finske, Rumunije i Crne Gore!

Sve je jasno!

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH u trećoj sezoni UEFA Lige nacija igraće protiv Finske, Rumunije i Crne Gore!

"Zmajevi" su se nalazili u prvom šeširu B divizije, zajedno sa Ukrajinom, Švedskom i Islandom, te sa tim ekipama nisu mogli da se sastanu.

Prvoplasirana ekipa iz svake od četiri grupe izboriće mjesto u A Ligi nacija, dok će se posljednjeplasirani timovi preseliti u C Ligu.

Utakmice prvog i drugog kola igraće od 2. do 8. juna 2022. godine, dok su treće i četvrto kolo od 8. do 14. juna. Mečevi petog i šestog kola odigraće se u periodu od 22. do 27. septembra.

LIGA NACIJA – žrijeb

DIVIZIJA A

Grupa A1: Francuska, Danska, Hrvatska, Austrija.

Grupa A2: Španija, Portugal, Švajcarska, Češka Republika.

Grupa A3: Italija, Njemačka, Engleska, Mađarska.

Grupa A4: Belgija, Holandija, Poljska, Vels.

DIVIZIJA B

Grupa B1: Ukrajina, Škotska, Irska, Jermenija

Grupa B2: Island, Rusija, Izrael, Albanija.

Grupa B3: Bosna i Hercegovina, Finska, Rumunija, Crna Gora.

Grupa B4: Švedska, Norveška, Srbija, Slovenija.

DIVIZIJA C

Grupa C1: Turska, Luksemburg, Litvanija, Farska Ostrva.

Grupa C2: Sjeverna Irska, Grčka, "Kosovo", Kipar/Estonija.

Grupa C3: Slovačka, Bjelorusija, Azerbejdžan, Kazahstan/Moldavija.

Grupa C4: Bugarska, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Gibraltar.

DIVIZIJA D

Grupa D1: Lihtenštajn, Kazahstan/Moldavija, Andora, Letonija.

Grupa D2: Malta, Kipar/Estonija, San Marino.