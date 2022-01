Hoću titulu sa Partizanom, neka čekaju ponude: Vujačić za MONDO - S Holandom je najteže, a zbog Savića sam bolji igrač!

Jedna od glavnih uzdanica trenera Aleksandra Stanojevića i reprezentativac Crne Gore priželjkuje 2022. godinu ukrašenu trofejima.

Izvor: MNPress/Profimedia

Prošle godine u ovo vrijeme, Igor Vujačić bio je proglašen za najboljeg igrača Partizana u izboru navijača. Predstavljao je pravo iznenađenje i veliko osvježenje u redovima crno-bijelih, izborivši se za mjesto u timu Aleksandra Stanojevića i postavši standardan u prvoj postavi. Godinu dana kasnije, Igor Vujačić ima drugačiji status.

Sada je jedan od lidera tima, neko bez koga se ne može zamisliti odbrana crno-bijelih i jedan od rijetkih za koje je Partizan u prethodnom periodu morao da odbija milionske ponude ne bi li ga zadržali u klubu. U intervjuu za MONDO, crnogorski reprezentativac sumira utiske poslije odlične 2021. i priželjkuje 2022. ukrašenu trofejima.

Vujačić ističe da je prvi dio sezone u Humskoj odrađen baš kako treba.

"Sad kad gledamo s ove tačke gledišta, moramo da budemo zadovoljni, ali mi smo na pripremama i radili i pripremali se za ovo što nas je čekalo u dugačkoj polusezoni. Bilo je puno utakmica, što Evropa, što domaće prvenstvo. Prvi smo na tabeli, prezimili smo u Evropi i moramo da budemo zadovoljni. Da li je to moglo da bude sa većom bodovnom razlikom, sigurno da jeste, ali nemoguće je da pobijedite svaku utakmicu", počinje Vujačić razgovor za MONDO.

Štoper crno-bijelih je u novoj sezoni ređe tresao mreže, ali je zato i njegova odbrana primala manje golova.

"Na ličnom planu moram da budem zadovoljan. Najmanje golova smo primili u ligi, a postigli smo najviše. Kao ekipa igramo dosta dobro i individualno je sve kako treba. Jeste da je prošle godine bilo više golova, ali nije ni to moj primarni cilj. Ima Jojić taj prekid jako dobar, tako da nije do njega sigurno. Imao sam dosta šansi ove godine, ali nije htjelo", smije se reprezentativac Crne Gore.

Izvor: MN PRESS

Kroz Vujačićevu karijeru jedna od "tema" je i to što je uvijek morao da bude strpljiv. Postepeno je napredovao igrajući u Mogrenu i Zeti, a potom je na šansu morao da čeka i u Partizanu.

"Kad pogledam iz ove perspektive sad, ne bih ništa mijenjao. To je neka situacija u mojoj karijeri koju sigurno većina igrača ne bi mogla da istrpi i iznese na taj način. Bio sam strpljiv, čekao sam svoju šansu. Ne znam zašto je tada nisam dobijao, ali neću ni da se osvrćem na to. Svako sastavlja tim na svoj tim, tako da se ja nisam miješao u tadašnje odluke trenera, niti imam da kažem bilo šta protiv njega. Čekao sam svoju šansu, radio vrijedno i na kraju se to isplatilo", kaže Vujačić i dodaje da mu nije bilo lako u periodu dok je sjedio na klupi.

"U tom periodu mi je bilo jako teško, jer znam da mogu i da vrijedim, ali da nemam gdje da pokažem. Tek sada ta moja strpljivost i dobija na nekoj težini, da sam sve dobro odradio, da nisam pravio probleme i slično. I sad sam presrećan! Igrao sam ove sezone od početka i sve je došlo na svoje mjesto."

Vujačić je ove sezone od prvog meča „kliknuo“ u tandemu sa Sinišom Saničaninom. Reprezentativac Bosne i Hercegovine je ostavio odličan utisak na štoperskog partnera.

Izvor: MN PRESS

"Rekao sam i na pripremama u Sloveniji, imao sam odmah riječi hvale za njega, što kao igrača, što kao čovjeka. Pričali smo puno van terena i mislim da je ta komunikacija van terena donijela i sve ovo dobro na terenu. Uklopili smo se brzo i nemamo nikakvih problema. Ide u dobrom pravcu."

Tokom sezone, trener Stanojević je u nekoliko navrata birao odbranu sa tri štopera, kojom bi komandovao baš 27-godišnjak iz Podgorice.

"Mi smo malo to radili na treningu, ali nismo puno uigravali cijeli tim, nego samo tu posljednju liniju. Na toj utakmici u Belgiji protiv Genta dosta dobro smo izgledali kao tim i mi u defanzivi. Meni je lako da se uklopim kad imam Miletića i Saničanina, izvanredne igrače. Na šefu je da odluči u kom sistemu ćemo igrati, to je manje bitno. Igrao sam to za Crnu Goru, Saničanin je to igrao za Bosnu, Miletić je u Arabiji igrao sa tri pozadi. Nekako smo se i lakše pronašli u tome. Ali kao tim treba još da se uigramo, a mislim da će od ovih priprema to ići još bolje."

Prošlog ljeta, ponuda od 2.000.000 evra stigla je u Humsku, a predmet iste bio je upravo Vujačić. Interesovali su se klubovi i iz Francuske i iz Rusije, ali je klub jasno rekao - Igor ostaje. Podgoričanin kaže da nije previše razmišljao o ponudama i mogućem odlasku.

"Moramo da budemo svjesni, ako igramo dobro i ako smo u Evropi dobri, sigurno da će doći neka adekvatna ponuda i za mene i za klub. S takvom sam namjerom krenuo u sezonu i pripremao se što bolje za dobre partije. Ne znam, ne bih komentarisao da li je vrijeme za odlazak ili ne, srećan sam ovdje. I kad sam dolazio, rekao sam da želim titulu s Partizanom, tako da to ide u dobrom pravcu."

A može li Partizan do nje da stigne ove sezone? I koliko je teško držati ritam po kojem su crno-bijeli u 2021. osvojili 110 od mogućih 120 bodova u Superligi?

"Nama je svaka utakmica biti ili ne biti. Jako je teško boriti se za titulu, ali smo spremni na to. Nosimo se s velikim pritiskom i uvijek dajemo maksimum. I ovo što se dešavalo na nekim ranijim utakmicama, ovaj tim nije zaslužio kritike niti zvižduke sa tribina. Borimo se, nekad bude dovoljno za pobjedu, nekad ne. Svako ko istrči na teren svjestan je težine dresa koji nosi. Pita se nešto i protivnik, naravno. Daleko je još borba za ’duplu krunu’, ima još mnogo da se igra. Sigurno da bih bio srećan, to nema šta da se priča, ali… Polako. Nadam se da će to biti dobro."

Jedan trofej je Partizanu izmakao u 2021, u finalu Kupa Srbije. Strijelac pobjedonosnog penala protiv Sočija kaže da je bio spreman da šutira penal i u porazu od Crvene zvezde prošlog maja.

"Vježbali smo penale i pred ono finale Kupa i tada sam tražio da ga šutnem. Šef mi je rekao da je možda trebalo da ja šutiram penal u finalu Kupa i da ću ga sutra veče protiv Sočija šutirati ako bude potrebe. I namjestilo se tako. Odabrao je da budem četvrti i na kraju se sve dobro završilo po nas."

Crno-bijeli su na kraju uspjeli da se plasiraju i u nokaut fazu Konferencijske lige, gdje ih čeka Sparta iz Praga.

"Nisam puno razmišljao o tome i to je sve još daleko. Sparta je dobar tim i nisu slučajno tu gdje jesu. Biće to ravnopravne utakmice, vidjećemo, ja se nadam najboljem po nas, da prođemo i njih", kaže Vujačić i iskreno dodaje da bi volio da Partizan odigra mečeve i protiv nekih od najjačih timova u takmičenju.

"Uvijek je lijepo kad vam dođe neki jak protivnik, tipa Lester ili Marsej, koji su klubovi sa velikom istorijom. Sa te neke navijačke strane sam priželjkivao taj Lester da dođe, da bude atraktivan protivnik i da se napuni stadion. Ali opet, ovako gledano, zadovoljan sam žrijebom i mislim da imamo šanse da prođemo dalje."

Stameni štoper je ove sezone bio standardan i u reprezentaciji Crne Gore. Završili su na četvrtom mjestu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Možda smo u ovim kvalifikacijama mogli malo više, ali opet, i ta grupa nam je bila previše jaka, sa tri odlične reprezentacije - Norveška, Turska i Holandija. Osvojili smo dosta bodova, ali onda kad smo vidjeli na kraju splet okolnosti, da smo mogli da se borimo i za baraž na našem terenu, ostaje neki žal. Ipak, šta da se radi. Kao reprezentacija imamo kvalitet da se plasiramo na neko veliko takmičenje i nadam se da će to u budućnosti doći."

Malo ko je očekivao da će Crnogorci u finišu kvalifikacija zaustaviti i snažnu Holandiju.

"Svi su očekivali da izgubimo sa nekom nestvarnom gol-razlikom, ali pokazali smo karakter u toj utakmici. Bili smo bez jednog od naših najboljih igrača Stevana Jovetića i ostvarili pozitivan rezultat. Mislim, 2:2 sa Holandijom, sa onakvim igračima, nije mala stvar. Imamo kvalitet, samo da se poklope kockice, da nas posluži zdravlje i da nas malo pogleda sreća", jasan je reprezentativac ’sokolova’.

Kako kaže, pomaže mu i to što u nacionalnom timu igra rame uz rame sa Stefanom Savićem, bivšim igračem Partizana, a danas važnim igračem Atletiko Madrida.

"Uvijek govorimo da je velika čast i privilegija i čast nositi dres državnog tima, uvijek sam srećan kad mi stigne poziv, jer dijeliti svlačionicu sa igračima kao što su Stefan Savić i Jovetić je nestvarno. Puno sam naučio od Stefana, vrhunski je igrač i prije svega dobar čovjek. Komunikacija s njim van terena isto dosta znači, uvijek je tu da da savjet, da objasni neke situacije. Igrajući s njim sam i ja napredovao u određenim segmentima igre."

Upravo je u dresu nacionalnog tima Vujačić imao priliku da igra protiv do sada najtežeg napadača.

Igor Vujačić i Aleksandar Šćekić u duelu sa Erlingom Holandom

Izvor: Profimedia

"Najteži napadač kojeg sam do sada čuvao u karijeri? Pa eto Holand, može se reći. Onako po konstituciji, visok je, jak je, brz je. Osjećaj za prostor ima nestvaran, tako da bih njega izdvojio."

Na kraju, Crnogorac ne zaboravlja nagradu koju su mu prije godinu dana dodijelili navijači Partizana.

"Mnogo mi znači, kome ne bi značilo? Još kad vas izaberu navijači da budete najbolji igrač te sezone, uvijek sam nekako stremio ka tome da opravdam ta očekivanja koja imaju. Hvala im na tome i samo se nadam da će ih iz utakmice u utakmicu biti sve više, pa da se zajedno radujemo", zaključio je Igor Vujačić za MONDO.