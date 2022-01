Zašto ja? Zašto si to uradio?! Pogledajte koliko je Ronaldo bio ljut - otkriveno šta je rekao treneru (FOTO)

Kristijano je ostao u šoku, a Nijemac je detaljno govorio o toj situaciji.

Izvor: Profimedia/Twitter/DemoOfUK/SkySports/Screenshot

Svi koji su gledali pobjedu Mančester junajteda protiv Brentforda (3:1) neizbježno su uočili ljutitu reakciju Kristijana Ronalda kada ga je menadžer Ralf Rangnik izveo iz igre.

Ronaldo je sjeo na klupu i prvom do sebe nekoliko puta postavio pitanje: "Zašto me je izveo? Zašto sam izašao?!", što se vidjelo i na brojnim video snimcima i slikama. Pogledajte kako je to izgledalo:

Poslije meča i pobjede 3:1, njemački stručnjak je otkrio šta je čuo od Ronalda u tim trenucima. A, sigurno nije čuo sve, jer je vodio meč dok je Kristijano bjesnio na klupi.

"Jedina reakcija koju sam primijetio bila je: 'Zašto ja da izađem? Zašto si me izveo?' Razumijem da je Kristijano ambiciozan, ali možda kada bude menadžer u budućnosti napravi istu stvar u 75. minutu. Nisam očekivao da me zagrli nakon što sam ga izveo. Znam kako golgeteri razmišljaju i morao sam da donesem ovu odluku. Nemam problem sa Ronaldom", rekao je Nijemac nakon meča.

On je dalje obrazložio tu odluku i predstojećom utakmicom, jer Junajted igra u subotu protiv Vest Hema.

"Nedavno je bio povrijeđen i nije igrao nedjelju i po. Imali smo na klupi Rašforda i Entonija Marsijala i zašto da ih ne koristim? Uradio bih istu stvar. Ovdje sam šest nedjelja i nikad nisam imao problem sa Ronaldom... Najvažnija je stvar da pobjeđujemo i to je na prvom mjestu", dodao je Rangnik nakon trijumfa.