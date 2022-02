Partizane, napadni štopere Sparte, tu su tanki: Srbin iz Češke za MONDO - Imaju strašnog klinca, ali igrajte kao Zvezda!

Nemanja Kuzmanović već devet i po godina igra u češkom fudbalu i vrlo dobro poznaje Partizanovog rivala u nokaut fazi Konferencijske lige. U razgovoru za MONDO otkriva da bi utakmica njihovog "vječitog" rivala mogla da bude recept za ekipu Aleksandra Stanojevića.

Izvor: MN Press/Profimedia/Právo/Vlastimil Vacek

Ovaj februar prepun je izazova za crno-bijele. Partizan je nastavio svoj pohod u borbi za titulu prvaka Srbije. Krajem mjeseca očekuje ih i "vječiti" derbi protiv Crvene zvezde, ali svemu prethode važne evropske utakmice.

Sparta Prag je rival u nokaut fazi Konferencijske lige, ulog je plasman u osminu finala, a srpski internacionalac Nemanja Kuzmanović poslije devet i po godina igranja u Češkoj, za MONDO govori o svemu što bi crno-bijeli trebalo da znaju pred evropski dvomeč.

Partizan će u četvrtak (21.00) pokušati da u Pragu po prvi put u istoriji slavi na tlu Češke. Tim Aleksandra Stanojevića neće imati nimalo lak zadatak, ali iskusni ofanzivni vezista koji nastupa za Banjik iz Ostrave uvjerava - Partizan ima svoje adute u predstojećem dvomeču!

Kuzmanović (32), nekadašnji igrač Srema iz Sremske MItrovice, koji je davne 2010. napustio Srbiju, nema problem da istakne svoja očekivanja.

"Moje mišljenje je da ako Sparta ne pobijedi u Pragu, neće proći dalje. Partizan će imati veće šanse", jasna je poruka Kuzmanovića u razgovoru za MONDO.

PARTIZAN DA NAPADA SPARTINE ŠTOPERE

Sparta je posljednji put protiv nekog srpskog kluba igrala u leto 2017, kada ih je Crvena zvezda sa Vladanom Milojevićem izbacila i najavila odlične godine na evropskoj sceni. Od tada je prošlo mnogo vremena.

"Mnogo se Sparta promijenila u posljednjih nekoliko godina, otkad su riješili da ulože veliki kapital. Ali to se ispostavilo pogrešnim. Spartu drži češki milijarder, tako da oni imaju neograničen budžet. Ali kada su doveli Stramaćonija za trenera, on je u jednom prelaznom roku doveo 13 stranaca. To je za češki fudbal bilo strašno neočekivano. Bilo je pitanje kako će sve to funkcionisati i nisu napravili nikakav uspjeh. To do dan-danas utiče na tim Sparte, jer treba vremena da se promijeni ta strategija. Naravno, sad imaju dosta svojih igrača, nema toliko stranaca."

Nemanja Kuzmanović na meču protiv Sparte

Izvor: Profimedia/MAFRA/MICHAL SVÁČEK

Šta bi onda u Partizanu trebalo da znaju o praškom velikanu?

"Sparta kao Sparta je dobar tim. Imaju problema sa povredama. Imaju nekoliko novih igrača, ali mislim da će im baš protiv Partizana faliti Tomas Vizner, desni bek koji je u dobroj formi. Kvalitetan igrač, bivši mladi reprezentativac, opasan iz prekida. Fali im i špic jer je Lukaš Juliš povrijeđen. Glavna opasnost je Adam Hložek, najveći talenat češkog fudbala. Ima 19 godina, a u prvom timu je već tri-četiri godine. Među najopasnijim igračima je Jakub Pešek, brzonogo krilo. Ovo je dobra ekipa, ali igraju promjenljivo ove sezone", počinje Kuzmanović detaljnu analizu.

Strijelac šest golova i asistent kod još četiri pogotka u dresu Banjika ove sezone prije svega skenira probleme koje bi Sparta mogla da ima u posljednjoj liniji tima.

"Najčešće igraju u sistemu 4-2-3-1, ali znaju da promijene i da igraju sa tri pozadi. Sad je to opet pitanje. Vratio se David Hancko, njihov najbolji igrač u odbrani. Može da igra štopera i desnog beka, ali vratio se poslije povrede. Vjerovatno će igrati protiv Partizana, a pitanje je koliko je spreman. Pošto fali Vizner, koji je igrao sve mečeve na desnom beku, moguće je da promijene da igraju sa tri štopera. Faliće im ti bekovi, a Hancko može da igra kao treći štoper na desnom beku, a sa druge strane da imaju klasičnog beka."

Pavel Vrba

Izvor: MN PRESS

I dok se u Sparti budu nećkali oko bekovskih pozicija, Kuzmanović poručuje Partizanu - napadajte njihove štopere!

"Najveći problem Sparte su dva štopera. To ih već godinama muči. Čak i kad igraju dobro, neko se uvijek povrijedi ili nisu znali ko će da im bude tandem štopera. Recimo taj Čelustka, koji je jako iskusan štoper, nije se pokazao tako dobro u češkoj ligi. Moguće da baš zbog tih problema u odbrani riješe da zaigraju sa tri štopera", objašnjava Kuzmanović u dahu da ih je dobro zapamtio igrajući protiv njih u direktnim duelima.

SPARTI FALI NAPADAČ, ALI HLOŽEK JE STRAŠAN

Ali na stadionu "Letna" u četvrtak uveče biće prisutno i jedno dobro poznato lice. Trener Pavel Vrba, iskusni stručnjak koji vrlo dobro zna kako da vodi ekipu u evropskim mečevima.

"Realno je najveća prednost Sparte njihov trener Vrba. Ima mnogo iskustva, sa Viktorijom Plzenj je igrao u Ligi šampiona i Ligi Evrope nekoliko puta, a i sa njima je već eliminisao Partizan."

Bilo je to u šesnaestini finala Lige Evrope prije četiri godine. Kuzmanović dobro pamti tu Vrbinu ekipu.

"Tad je Viktorija bila baš jaka ekipa. Bilo ih je stvarno teško pobijediti. Mislim da je Plzenj tada bio jači tim nego ova Sparta. Vrbina važnost se vidjela i ove sezone u Ligi Evrope, kad je Sparta bila odlična kod kuće protiv Rendžersa i Liona, ali su na strani glatko gubili. Zato mislim da će manje taktizirati u prvoj utakmici. Kod kuće moraju da pobijede", jasan je jedan od glavnih igrača Banjika.

Spartine potencijalne mane u odbrani smo apsolvirali - šta je sa njihovim napadom?

Adam Hložek

Izvor: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

"Fali im igrač naprijed. To je taj Lukaš Juliš koji je odlično igrao prije nego što se povrijedio. Igra Bugarin Minčev koji se nije pokazao u Češkoj. Imaju i Pulkraba koji je više radnik, ali nije to špic koji će da pobjegne štoperima ili da prođe dva igrača i postigne gol. Rješenje može da im bude mladi Hložek, ali mislim da je bolji kad igra sa strane ili iza špica. Hložek je stvarno kvalitetan i tehnički je odličan, fizički je mnogo jak i igra stvarno kao da ima 500 utakmica u karijeri, a ne da mu je tek 19 godina."

Da li je Hložek, za kojeg se priča da je igrač od 19 miliona evra, zaista toliko dobar?

"O njemu se ovdje piše svakih par nedjelja da će negdje da ode. Pominjali su se Dortmund, engleski premijerligaši, čak jedno vrijeme i Liverpul. Mislim da je već trebalo da ode. Još od 16. godine igra prvu ligu i momci njegovih godina već igraju u Dortmundu i nosioci su igre. E sad, vjerovatno Sparta čeka i zbog Evrope da vide kako će sve da prođe i da čekaju tek ljeto da ga prodaju", priča rođeni Šapčanin.

"PARTIZAN JE FAVORIT, NEK PROBAJU KAO ZVEZDA"

Izvor: MN PRESS

Kako onda uporediti ovu Spartu koju će Partizan sresti sa onom koju je Zvezda eliminisala 2017? Kuzmanović čak misli da crno-bijeli mogu da pokupe koji štos sa tog susreta u Pragu.

"Po imenima, ta Sparta je sigurno bila jača nego ova današnja. Ali što se tiče igre, baš su tada bili "propali". Zato su mijenjali strategiju da više ne dovode toliko stranaca. Otjerali su većinu tih igrača da bi stabilizovali kadar. Gledao sam uživo u Pragu tu utakmicu protiv Zvezde, gdje ih je Zvezda iskusno dobila. Bukvalno su utakmicu dobili Kanga i Boaći. To je možda i neki recept za Partizan, da sačeka Spartu, da se ne zalijeće. Sparta će biti prinuđena da se malo otvori i moraće nešto da izmisli da proba da dobije utakmicu", priča Kuzmanović za MONDO.

Iako ne prati često igre Partizana, misli da oni mogu ovaj dvomeč da riješe u svoju korist.

"Moram da priznam da nisam toliko pratio Partizan ove sezone. Vidio sam tu jednu utakmicu s Anortozisom u Evropi, koju baš nisu odigrali na najvišem nivou. Ali pratim rezultate, vidim da dominiraju u našoj ligi i da su sada opet pobijedili Radnički na teškom terenu. I to će im malo podići samopouzdanje, da su dobili prvu utakmicu u godini. Znam te igrače, mislim da imaju kvalitetnu ekipu i da ako izbore dobar rezultat u Pragu - što je za mene i neriješeno - mislim da mogu pred svojom publikom da pobede Spartu."

Dakle crno-bijeli su favorit u ovom dvomeču?

"Pitali su me i u Češkoj poslije žreba kakve šanse dajem timovima, ja sam i tad rekao da je 60-40 za Partizan. Zbog tog kvaliteta koji posjeduju i iskustva, prednost dajem njima", bez zadrške poručuje Nemanja Kuzmanović za MONDO, čiju karijeru ćete imati prilike da bliže upoznate u narednim danima.