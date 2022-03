Darijo Srna zvao Čeferina da pomogne u evakuaciji iz Ukrajine: Zaplakao sam, a nikad neću zaboraviti šta je uradio!

Darijo Srna je otkrio šta je predsjednik UEFA učinio za njega poslije izbijanja rata u Ukrajini.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/UEFA/Harold Cunningham/Instagram/darijosrna/Printscreen

Prije nekoliko dana, bivši hrvatski fudbaler Darijo Srna je jedva uspio da pobjegne iz Ukrajine nakon što je u toj zemlji izbio rat.

On se tada oglasio dramatičnom porukom, a sada je hrvatskim medijima otkrio koliko mu je u cijeloj situaciji pomogao predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin.

Srna se prije nekoliko dana javio na Instagramu nakon što je uspio da se izvuče iz Ukrajine, koja je pod napadom Rusije od prošle sedmice. Nekadašnji kapiten reprezentacije Hrvatske trenutno je sportski direktor Šahtjora iz Donjecka, ali je sa istoka Ukrajine riješio da pobjegne.

Sada je za "Sportske novosti" opisao trenutke kada je postalo jasno da mora da napusti zemlju.

"Nazvao sam predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina. Nazvao sam ga lično. Naš klub je s njima imao dobre odnose, upoznao sam ga, osjetio da je ispravan čovjek i kada sam vidio da nemamo izlaza, sjetio sam se njega", počeo je Srna svoju priču.

"'Predsjedniče, pomozite nam, potrebni ste nam', tako sam mu se obratio, u jednom trenutku sam i zaplakao. I Čeferin je odmah sve preduzeo. Zauzeo se za naše igrače i njihove porodice kao da su njegova djeca u pitanju. Ne znam koga je sve zvao i šta je radio, ali bili smo u stalnom kontaktu i uvjeravao me je da će pronaći rješenje po bilo koju cijenu, ali da nas neće ostaviti na cjedilu."

Pogledajte 00:11 Darijo Srna Izvor: Tiktok/@darijosrna Izvor: Tiktok/@darijosrna

Čeferin je na kraju uspio da pomogne.

"Sjeo sam ipak u svoj auto i krenuo put Mađarske. No, Čeferin još nije riješio pitanje naših stranaca. Nazvao sam ga i pitao šta se događa, kada ćemo riješiti našu dramu. Čeferin mi je tada kazao da ima rješenje i obećao da će svi ti igrači i njihove porodice sigurno napustiti Ukrajinu. S njegovim obećanjem sjeo sam u auto, a Čeferina spojio s našim Brazilcem Moraesom, jer on dobro govori engleski. Nekih 18 sati nakon što sam krenuo na svoj put automobilom dug 37 sati, Čeferin mi je javio da je Brazilce s porodicama smjestio u voz koji će ih odvesti na sigurno. Desetak sati kasnije javio mi je da je i Italijanima osiguran voz koji će ih odvesti do granice, tako da su oni u ponedjeljak ujutro napokon stigli u Italiju. Tako sam miran i srećan - koliko to već čovjek može da bude u takvim okolnostima - stigao do Mađarske."

Srna je rekao i šta je najveći uspjeh Čeferina.

"Nije Čeferinova najveća stvar u životu to što je uspio iz male zemlje da dođe do pozicije predsjednika UEFA. Njegov najveći uspjeh je to što je veliki čovjek, koji je pokazao veličinu kad je ljudima u velikoj drami bila istinski potrebna", rekao je Srna o Slovencu.

(MONDO)