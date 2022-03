Derbi začelja: Leotar preokretom u finišu meča slavio protiv Rudara

Leotar je na gostovanju u Prijedoru slavio rezultatom 1:2.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

U derbiju začelja Premijer lige BiH Leotar je na gostovanju slavio protiv ekipe Rudara iz Prijedora rezultatom 1:2. Bila je ovo prvi pobjeda za ekipu Leotara nakon šest uzastopnih poraza ekipe dok Prijedorčani nisu uspjeli doći do pobjede te se niz bez trijumfa produžio na deset kola. Tim sa Sane je poljednji put slavio u septembru prošle godine protiv Radnika.

Rudar Prijedor – Leotar 1:2 (1:0)

/Mandić 38 – Govedarica 87, Čičba 90/

Trener Leotara Miodrag Bodiroga je izveo zanimljiv potez na samom početku meča.

Kako je već poznato, u Premijer ligi moraju početi meč dvojica fudbalera do 21. godine, no već u prvoj minuti moguće je zamijeniti jednog fudbalera navedenog godišta. Bodiroga je to i učinio te u drugoj minuti izveo mladog Polića, a na teren je ušao Miljan Govedarica.

Prvih dvadesetak minuta nismo vidjeli mnogo uzbuđenja. Rudar je imao blagu terensku inicijativu, ali prave šanse su izostale sve do 22. minute kada je Kulenović šutirao sa 18 metara, a njegov udarac u korner je izbacio golman gostiju.

Nakon izvedenog kornera najvišu u skoku je bio Kulenović, ali je lopta otišla pored gola.

Pet minuta kasnije prilika za Leotar. Arežina nakon prekida ubacuje loptu u šesnaesterac domaćina, ali Pekija to izbacuje u posljednji čas.

Uslijedila je dominacija Prijedorčana koji su u nekoliko navrata zaprijetili golu Puletića, ali nije bilo promjene rezultata.

A onda u u 38. minuti Rudar stiže do zasluženog vođstva. Amoa je ostavio odličnu loptu Mandiću koju postiže pogodak za 1:0.

U nastavku prvu priliku imali su gosti u 48. minuti. Odličan šut Aćimovića zaustavila je stativa. Zatim, je uslijedila prilika za Prijedorčane. Ovaj put šutirao je Kulenović, ali je bio neprecizan.

U 87. minuti Leotar stiže do izjednačenja, a onda tri minute kasnije novi šok za Rudar. Leotar golom Čičbe stiže do prekoreta i nosi sva tri boda sa gostovanja iz Prijedora.

Ekipa iz Trebinja je ovom pobjedom pobjegla iz zone ispadanja te sada ima 19 bodova.

RUDAR: Lakić, Pekija, Pavlović, Kulenović, Mandić, Hodžić, Marić, Amoa, Zekanović, Marmat, Redžić

LEOTAR: Puletić, Milović, Stanojević, Dujaković, Arežina, Aćimović, Santrač, Đurić, Perišić, Polić, Čičba.

PREMIJER LIGA BIH 21. KOLO

Odigrano juče:

Zrinjski – Radnik 4:1 (4:0)

/Janković 6, Bilbija 9, Bašić 18, Memija 27 - Vazda 86/

Danas:

Željezničar - Sarajevo (17:00)

Sutra:

Posušje - Sloboda (13:00)

Borac - Velež (15:00)

Ponedjeljak:

Tuzla siti - Široki Brijeg (15:00)