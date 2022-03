Mulalić nakon derbija: Trebali smo ranije završiti utakmicu, ali ajde da ne gledamo pobjedi u zube!

"Pogotovo ne treba da gledamo ovoj pobjedi u zube i da tražimo sad neke... ma dobro je", odahnuo je trener Željezničara Edis Mulalić poslije pobjede u sarajevskom derbiju.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Početak 145. sarajevskog derbija obilježili su huligani tučom na terenu Grbavice u kojoj je teže povrijeđen jedan navijač Sarajeva, a onda su se u heroje pretvorili Armin Hodžić i Ermin Zec.

Debitant i veteran pogodili su za pobjedu 2:0 kojoj je kumovalo i isključenje kapitena Sarajeva Amera Dupovca, međutim, bila je to zaslužena pobjeda Željezničara kojoj se radovao temperamentni trener „plavih“ Edis Mulalić.

"Kad odrasteš tu i živiš za taj klub bude to i posebna utakmica. Emocije nekad moraš ostaviti po strani da postaviš utakmicu kako treba. Obično kad je previše emocija odvede te od onog plana. Ali mislim da smo trebali ranije zatvoriti utakmicu, pogotovo drugo poluvrijeme. U prvom poluvremenu smo u nekim situacijama izlazili više gore, pritiskali da damo gol na vrijeme, a onda se desio i taj crveni karton. Znate kakve su naše ekipe, nekad to brojčano izgleda da će se lagano završiti. I na našoj utakmici protiv Veleža sa desetoricom je djelovalo da imamo više od igre, to nekad ne znači mnogo. Pogodili smo sa izmjenama, Zec je stavio tačku na „i“, ali mislim da se utakmica treba i ranije završiti. Ali ne treba se gledati pobjedi u zube, pogotovo ovoj pobjedi i sad tražiti neke... ma dobro je“, istakao je Mulalić odmah po završetku utakmice.

Trener Željezničara rekao je da je namjera njegove ekipe bila da onemogući Sarajevu da razvije svoju igru, što im je uspjevalo u prvom poluvremenu.

"Gledali smo Sarajevo u ove dvije utakmice, niko nije izašao tako visoko i zvučaće možda glupo, ali nismo znali kako će oni izgledati u toj situaciji. Tu smo ih malo spriječili da igraju. Oni su ekipa koja zna da igra i glupo je da ih pustiš da igraju. U još par situacija u prvom poluvremenu smo morali više da pritišćemo, ali vidite, ekipa je u nalčaženju, tu je pet. šest novih igrača. Danas smo imali sa mladim Hodžićem, neću reći eksperiment. Na pripremama smo vidjeli individualne kvalitete i gurnuli smo dijete na tu poziciju, tu je pravilo i U21. Odigrao je dobro kroz pripreme, danas isto dobro odigrao, pogodili smo s njim. Izgleda je i to prezime Hodžić donosi sreću Želji i golove. Čestitam momcima, ostavili su posljednji atom snage. Malo možda da smo ranije riješili tu utakmicu, pa da na miru završimo, a ne da nas srce hvata...", zaključio je uz osmijeh Mulalić.

Pogledajte golove Hodžića i Zeca za pobjedu Željezničara.

Željezničar vodi 1:0 protiv Sarajeva golom Hodžića u 31. minutu.pic.twitter.com/YPicuxM4ve — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)March 5, 2022

Željezničar vodi 2:0 golom Ermina Zeca u 90. minutu.pic.twitter.com/TXrADVbhhr — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)March 5, 2022

Trener Sarajeva Aleksandar Vasoski djelovalo je da nije previše nezadovoljan, uprkos porazu u njegovom debiju u sarajevskim derbijima.

"Taman kad smo počeli neku inicijativu i imali dobru šansu primili smo gol iz prekida. Dobili smo crveni karton i to nas je odvelo u pogrešnom pravcu. Drugo poluvrijeme smo i sa igračem manje pokušali da zabijemo taj gol, imali smo nekoliko opasnih šansi, međutim, to je fudbal, na kraju primiš iz kontre gol", rekao je Vasoski i dodao:

"Na ovakvim utakmicama su nekad prekidi presudni. Šta da se kaže, život ide dalje. Moramo da odmorimo glave, imamo u subotu utakmicu protiv Borca pa revanš Kupa. Žao mi je naših navijača koji su bili fantastični, ali život ide dalje. Pokušavali smo u drugom poluvremenu, ali sa igračem manje nije lako, posebno bez odbrambenog, kapitena. Drugo poluvrijeme nije bilo tako loše, osim gola koji smo primili na kraju".