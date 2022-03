Vasoski razočaran remijem sa Borcem: Trebalo je da pričamo kolikom razlikom smo pobijedili...

Trener Sarajeva nema šta da zamjeri svojim igračima poslije podjele bodova sa Banjalučanima.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Derbi susret Sarajeva i Borca, kojim je počelo 22. kolo m:tel Premijer lige BiH, završen je podjelom bodova (1:1), što ide u prilog Banjalučanima, koji su zadržali pet bodova prednosti ispred bordo tima u trci za Evropu.

Strateg Sarajlija Aleksandar Vasoski istakao je poslije meča na konferenciji za novinare da je zadovoljan partijom svog tima, te da nema šta da zamjeri timu.

"Mislim da smo dominirali u svim segmentimam osim u onom najvažnijem, a to su golovi. Stvorili smo desetak šansi, kontrolisali posjed, ali rezultat nije bio na našoj strani, kako protiv Željezničara, tako i sad. Međutim, siguran sam da je pitanje vremena kada će krenuti dobri rezultati ako ekipa nastavi ovako da radi i igra. Normalno je da smo malo razočarani, moramo sada dobro odmoriti jer nas u srijedu čeka dosta bitna utakmica, a to je revanš Kupa BiH. Nemam šta da zamjerim svojim igračima, stvarno su danas na ovom lošem terenu odigrali dobro. Mora da prođe ova faza gdje rezultat ne ide na našu ruku i nadamo se da će u bliskoj budućnosti biti bolje što se tiče rezultata", istakao je makedonski strateg na klupi sarajevskog premijerligaša.

Vasoski ističe da Sarajevo, i pored nepovovoljnog ishoda danas, i dalje sudbinu kad je u pitanju borba za Evropu ima u svojim rukama.

"Još jednom igramo protiv Borca, tu je i Tuzla siti, Kup BiH, nadam se plasmanu u polufinale, tako da sve zavisi od nas. Nakon današnje utakmice trebalo je da pričano o tome sa koliko golova razlike je Sarajevo dobilo, ali nažalost 1:1, ne mogu sebi da opišem, hoću da pogledam situaciju. Jedna mala nepažnja i dogodi se da kvalitetna ekipa poput Borca to kazni. To je to, šta da radimo…"

U pojedinim trenucima fudbaleri Sarajeva previše komplikuju kad se nađu u šesnaestercu rivala, na čemu, ističe Vasoski, svakako treba raditi.

"I protiv Željezničara je bila slična situacija, uđemo u šesnaesterac sa pet-šest igrača i ne možemo da pogodimo. To je načelo na kojem ćemo raditi jer nekada moramo iz polušanse da postignemo gol, pošto će biti utakmica kada nećemo imati ovoliko šansi. Danas smo se istrošili, puno snage i energije smo uložili da pogodimo, ali to je tako, zato je fudbal interesantan", zaključio je Vasoski.

