Ivanković ukazao na veliku grešku arbitra: Igrači su se stidili za sudiju, jasno im je da nije bio crveni karton

Iako je protivnički igrač isključen, trener Širokog Brijega gospodski je prokomentarisao poraz svog tima.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Velež je bez isključenog Adina Bajrića uspio da porazi Široki Brijeg minimalnim rezultatom 1:0 u premijernom meču 24. kola m:tel Premijer lige BiH, a Mostarci su jedini gol postigli u trenucima kada su imali igrača manje.

U tom 57. minutu očigledno da je glavni arbitar Danijel Bojo iz Kiseljaka napravio previd, jer prekršaj Bajrića teško da je postojao, pa su treneri oba tima nakon meča bila jednoglasna i poručila da je sudija grubo pogriješio.

"Do gola smo bili bolji tim i trebalo je da vodimo, ali taj crveni karton sve je promijenio. Moji igrači vjerovatno su bili svjesni da crveni karton nije bio, stidili su se za sudiju i to je totalno uništilo utakmicu. Poslije toga sve je sudio kako ne treba. Bio je to užas od utakmice, razočaran sam", poručio je Jure Ivanković, trener Širokobriježana.

To isključenje na kraju se dalo dodatnu snagu fudbalerima Veleža, koji su ostvarili veoma bitan trijumf.

"Da je više ovakvih trenera, imali bismo poštenu ligu", na početku je Feđa Dudić prvo pohvalio kolegu sa klupe Širokog Brijega, a onda prokomentarisao samo utakmicu:

"Probudio nas je taj crveni karton, proradio je inat. Oni su bili konkretniji. Mi nismo navikli da nabijamo loptu, ali na ovom terenu morali smo da se prilagodimo. Crveni je promijenio sve, ponosan sam na igrače. Pokazujemo borbu i ustrajaćemo u svemu, vidimo da možemo", zaključio je Dudić.

Ovim trijumfom Velež je prišao Širokom Brijegu na pet poena zaostatka, a sada će sve snage usmjeriti na prvi polufinalni meč Kupa BiH u srijedu protiv Tuzle siti.