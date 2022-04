Nikad nisi bio u Antićevoj svlačionici: Priče o legendi koje i dalje žive - "Tačno, ali nisi sjedio sa Srbinom..."

Prošle su dvije godine od odlaska legendarnog Radomira Antića.

Prošle su tačno dvije godine od odlaska jednog od najboljih fudbalskih trenera koje je Srbija ikada podarila. Na današnji dan 2020. godine, preminuo je legendarni Radomir Antić.

Slavni stručnjak je tokom bogate karijere jedini u istoriji vodio tri najveća španska kluba (Atletiko, Real i Barselona), sa "jorgandžijama" osvojio istorijsku "duplu krunu" 1996, a sa reprezentacijom Srbije otišao na Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Bilo je tu još mnogo velikih uspjeha, ali i anegdota koje se do današnjih dana pamte.

Antić - ili Mister, kako su ga zvali tadašnji reprezentativci Srbije - osvojio je tokom igračke karijere i titulu prvaka Jugoslavije sa Partizanom, a nastupajući za engleski Luton Taun postigao je gol koji se i danas prepričava na Ostrvu.

Međutim, posebno su zanimljive anegdote iz njegovog perioda kada je vodio Atletiko Madrid sredinom 90-ih godina prošlog vijeka. Prije više godina, Antić se prisjetio kako je bilo sarađivati sa kontroverznim Hesusom Hilom, tadašnjim predsjednikom Atletika.

"Imao sam tada ponudu kluba koji mi je nudio više novca, ali želio sam da pokažem šta mogu, a to sam najbolje mogao da uradim u Atletiku, jer je to bilo najteže mjesto za trenere. Hesus Hil je u prethodne dvije ili tri godine promijenio 10 trenera, bilo je mnogo problema i ja sam odlučio da je to baš ono što želim. Malo tvrdoglava odluka, na koju sam izrazito ponosan", pričao je Antić u intervjuu za "Mundo Deportivo".

Stigla je neponovljiva "dupla kruna", a sa Hilom je saradnja bila izuzetno dobra.

Radomir Antić i Hesus Hil

"Imali smo dobar odnos. Jednom je ušao u svlačionicu i vidio tablu na kojoj sam ispisao detalje za narednu utakmicu, gdje pravimo faulove, kako se branimo od kornera, kako napadamo i takve stvari. Pitao je: 'Šta je ovo? Ovo nisam vidio nikad u životu'. Rekao sam mu: 'Naravno, jer nikad nisi bio u svlačionici Radomira Antića'. Imali smo dobar odnos."

Prije Atletika, Antić je radio u Real Madridu, a iako su on i njegova ekipa bili prvoplasirani na tabeli, na njegovo mjesto "kraljevski klub" je riješio da dovede Lea Benhakera. Na kraju te sezone Real je ostao bez titule, "poklonivši" je Barseloni kiksom u posljednjem kolu.

"Bivši predsjednik Reala Ramon Mendoza, nek počiva u miru, kasnije me je zvao i rekao mi je da mu je najveća greška bila ta što me je otjerao. Nudio mi je da budem direktor fudbala u Realu, govorio mi da sam kulturan čojvek, da poznajem jezike. Sjedili smo u restoranu i završio je sa: 'Niko nije odbio moju ponudu'. Rekao sam mu: 'Sigurno, ali nikad nisi sjedio sa Srbinom'", otkrio je legendarni Radomir Antić svojevremeno.

