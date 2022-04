Ibrahimović otkrio tajnu - Stanković me pitao zašto sam to uradio!? Zlatan ispričao sve: Čekao sam 4 godine na osvetu!

Zlatan Ibrahimović je jednim potezom poslao Marka Materacija u bolnicu, a priznao je da to nije bilo slučajno kao što je tvrdio poslije te utakmice...

Malo ko može da se pohvali da je u karijeri igrao za tri velika italijanska kluba - Inter, Juventus i Milan. Jedan od sedmorice je Zlatan Ibrahimović koji je nosio dresove tih timova.

Poznat je Šveđanin po svom temperamentnom ponašanju i po tome što nikome ne ostaje dužan. Naučio je to na svojoj koži i Marko Materaci. Na jednom gradskom derbiju u sezoni 2010/11 ga je Ibra "patosirao" udarcem u tekvondo stilu. Defanzivac Intera je završio na zemlji, a Zlatan je za to dobio samo žuti karton.

Poslije tog meča je tvrdio da "nije bilo namjerno" i da je sve to bilo "u žaru borbe", ali je u jednom od kasnijih intervjua švedski napadač priznao da to nije slučaj i da je u pitanju bila osveta.

"Igrali smo derbi u sezoni 2005/06 kada sam bio u Juventusu i tada je Materaci imao ubitačan start na meni, pokušao je da me povrijedi. Razumijem kad je neko čvrst i sve to, ali je taj slučaj bio drugačiji. Trener Fabio Kapelo je htio da me zamijeni, ja sam želio da nastavim. Poslije nekoliko minuta sam shvatio da ne mogu i da sam u bolovima", ispričao je Zlatan.

Poslije Juvea je otišao baš u Inter gdje je bio saigrač sa Materacijem, ali mu nije zaboravio taj start. Zlatan je odatle prešao u Barselonu, pa se potom vratio u Italiju, samo u redove Milana.

"Na prvom derbiju u sezoni 2010/11 svi su bili protiv mene i to sam razumio, čak me je i motivisalo. Trudio sam se da kontrolišem emocije i da ne napravim neku glupost. Onda sam iznudio penal, ko me faulirao? Materaci. Poveli smo. U drugom poluvremenu sam vidio da se Marko zalijeće ka meni, udario sam ga tekvondo potezom i poslao sam ga u bolnicu. Dejan Stanković me je odmah pitao zašto sam to uradio. Odgovorio sam mu da sam taj momenat čekao četiri godine", zaključio je Ibrahimović.

