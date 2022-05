Ključna utakmica pred Slobodom: Iz kluba pozvali na jedinstvo i zatražili podršku navijača

Pred Tuzlacima se nalazi utakmica sezone, a na pres konferenciji pred ovaj meč prisutnima su se obratili Nino Džambić, član Upravnog odbora i Elmir Šećerbegović, predsjednik Slobode.

Izvor: Promo/FK Tuzla City/Screenshot

FK Sloboda će u nedjelju u ključnoj utakmici sezone dočekati Borac na Tušnju. Za Banjalučane je ova utakmica nova prilika da ovjere plasman u Evropu dok Slobodi svaki bod može značiti opstanak u elitnom društvu bh. fudbal. Na pres konferenciji pred utakmicu govorili su Nino Džambić, član Upravnog odbora i Elmir Šećerbegović, predsjednik Slobode.

"Za nas je ova pres konferencija jako bitna i zato smo se svi ovdje i pojavili. Sloboda je jedinstvo, ljubav, iskrenost, poštenje. Nalazimo se u jednoj teškoj situaciji i želimo to da riješimo. Sloboda će ostati u ligi, ali za to treba podrška navijača. Moramo da zaboravimo sve što je bilo, ko je i zašto kriv. Uprava preuzima najveću odgovornost na sebe. U nedjelju svi moraju doći da nas podrže. Svi ovi momci će izginuti na terenu. Bukvalno, u sportskom smislu, izaće 11 borbenih pit bulova. Moramo zadnja tri kola odigrati preko ivice maksimuma i to svi zajedno možemo obećati. Došli smo ovdje svi da podržimo jedni druge i da najavimo da ćemo se do kraja boriti", rekao je Nino Džambić na pres konferenciji, javlja Sport1.

Predsjednik Slobode, Elmir Šećerbegović, ističe kako je ovo ključna utakmica i da je neophodno jedinstvo.

"Ovo je ključna utakmica. U nedjelju ne dolazite da podržavate ni upravu, ni igrače, ni trenera, nego jednostavno Slobodu. Stojimo jedni uz druge i to nijednog momenta nije bilo sporno. Desila se takva situacija, ali pozivamo sve navijače da dođu podržati Slobodu jer nam je neophodno jedinstvo. Želimo u miru da završimo ovu sezonu. Kapije su za sve otvorene i svi su pozvani u nedjelju da u što većem broju podržimo klub", rekao je Šećerbegović.

Podsjećamo, Sloboda se trenutno nalazi na desetoj poziciji Premijer lige BiH te ih od zone ispadanja i Rudar Prijedora, dijele samo tri boda.