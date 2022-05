Engleska bruji - tuča na treningu Mančester junajteda: Dvije zvijezde se zakačile naočigled svih, teško novom treneru!

Protekli vikend u Engleskoj obilježila je i tuča na treningu Mančester junajteda.

Izvor: Profimedia

Svi u Mančester junajtedu jedva čekaju da se završi tekuća sezona i da potom pritisnu "restart" po dolasku Erika ten Haga, ali ni holandski stručnjak nema čarobni štapić kako bi popravio međuljudske odnose u ovom klubu.

Koliko je situacija alarmantan najbolje govori pisanje britanskih medija tokom prethodnog vikenda. "The Sun" javlja da je došlo do tuče na treningu Mančester junajteda i to je dovoljan dokaz koliko su svi fudbaleri nervozni, bilo jer ne mogu da dočekaju da odu na odmor, bilo da znaju da će ovog leta "letjeti" iz kluba.

Imena dvojice fudbalera koja su se potukla na treningu drže se u tajnosti, ali je saopšteno da su to svakako prvotimci, odnosno "zvijezde tima" kako dodaje "Skaj".

Kada se ovakve stvari dese svi odmah pomisle na Pola Pogbu, ali pitanje je koliko se i francuski fudbaler u ovim trenucima nervira zbog loših rezultata i igara svog kluba pošto je odavno već prelomio da će otići kada mu istekne ugovor za nekoliko nedjelja, dok većina ostalih ostaje na okupu da ispravi stvari.

Prethodnih nekoliko mjeseci bili su vrlo turbulentni, često su na terenu nervozni bili Hari Megvajer, David de Hea, Bruno Fernandeš i neretko Kristijano Ronaldo, ali za sada može samo da se nagađa ko se od njih potukao.

U klubu žele da smire situaciju i da se časno oproste od sezone u kojoj nisu osvojili nijedan trofej, ali od kada je saopšteno da će Rangnika naslijediti Ten Hag - motivacije više nema. Razbio ih je Brajton 4:0, a sada idu u goste Kristal palasu koji obično igra odlično protiv velikih ekipa.

Ako se to i dalje može reći za Mančester junajted poslije ovakvih sezona...

