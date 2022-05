KUP RS: Krupa želi prvi trofej, Rudaru pehar vraća nadu u opstanak u PLBIH!

I jedni i drugi saglasni da finale Kupa RS "Milan Jelić" stiže u boljem trenutku za Krupu, ali ni Prijedorčani se ne odriču trofeja.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Krupe i Rudar Prijedora u srijedu od 17 časova na stadionu Luke u Doboju boriće se za trofej Kupa RS "Milan Jelić".

Prijedorčani su jednom osvajali pehar namijenjen pobjedniku, dok Krupa i dalje čeka svoj prvi trofej, iako su već četiri puta igrali finale.

Upravo tu činjenicu istakao je Vladimir Ilić, trener Krupe, koja je prošlog vikenda obezbijedila šampionsku titulu u Prvoj ligi RS i plasman u Premijer ligu BIH.

"Mi žarko želimo da osvojim trofej koji ganjamo dugi niz godina. Četiri puta smo igrali u finalu i četiri puta izgubili, sada imamo novu priliku za iosvajanje trofeja. Kada je u pitanju ekipa Rudara, ona još uvijek nije napustila Premijer ligu BIH iako se nalazi u teškoj situaciji ali bez obzira na to ona je jedna od kvalitetnijih ekipa u donjem dijelu tabele. Mislim da su oni tu gdje jesu spletom nesrećnih okolnosti. Izuzetno su kvalitetni, pogotovo prema naprijed i biće nam jako teško protiv ekipe koja je u tranziciji izrazito brza i kada kreira napad mi moramo da budemo na svom maksimumu ako želimo da sačuvamo pozitivan rezultat", rekao je Ilić i dodao:

"Jedna je utakmica, 90 minuta, mi smo u boljem momentu nego oni, ali oni isto tako oni imaju veći individualni kvalitet, oni su premijerligaši i u ovom trenutku taj kvalitet jeste na njihovoj strani. Daćemo maksimum, probaćemo u defanzivi da budemo čvrsti, a u ofanzivnom dijelu da pokažemo da nije slučajnost naših 70 postignutih golova u Prvoj ligi RS i pokušaćemo da dođemo do prvog trofeja Kupa RS u našoj istoriji“

Kapiten Krupe Nemanja Vidović rekao je da je iskustvo na strani Rudar Prijedora, ali da se nada se da će iz Doboja donijeti trofej koji željno očekuju.

"Ova utakmica dolazi u jako pogodnom trenutku jer smo osigurali titulu šampiona Srpske. Mi smo mlađi i neiskusniji, svaki njihov igrač ima 30-50 utakmica u Premijer ligi, što kod nas nije slučaj. Ali naša ekipa ove sezone ostvaruje dobre rezultate, pozitivna je atmosfera i nadam se da ćemo ove godine konačno donijeti trofej koji dugo i željno iščekujemo", rekao je Vidović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Trener Rudara Srđan Marjanović složio se da finale dolazi u boljem momentu za protivnika, ali da je individualni kvalitet na strani Prijedorčana.

"Složio bih se da su oni u boljem momentu nego mi. Čestitam im na plasmanu u Premijer ligu BIH, zasluženom. Ofanzivno broj datih golova pokazuje da treba da obratimo pažnju. Nismo još ispali iz PLBIH i tu gajimo još neke nade, ali sutra je finale kupa i bilo bi ludo da ne pokušamo da osvojimo trofej. Individualni kvalitet je na našoj strani, rang takmičenja nam to i pokazuje, ali Krupa je ozbiljna ekipa i očekujem da će se boriti do zadnje minute. U Kupu je sve moguće, mi ćemo se pokušati prije svega prishološki priopremiti za ovu utakmicu i pokušati da dođemo do trofeja", rekao je Marjanović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Kapiten Nemanja Pekija priznaje da neće biti lako igrati ovu utakmicu dok još nije gotova borba za opstanak u PLBIH.

"Čestitam Krupi na osvojenoj tituli. Očekuje nas zanimljiva utakmica, nikom neće biti lako. Mi ćemo da damo maksimum i pokušati da dođemo do drugog trofeja u kupu RS. Sigurno da neće biti lako ni igrati jer smo u mislima u borbi za opstnaak. Ali daćemo sve od sebe da osvojimo pehar i dignemo atmosferu kako bismo u zadnje dvije utakmice u prvenstvu došli do pozitivnog rezultata i uz kiks ostalih ostali u ligi“, poručio je Pekija.