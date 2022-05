14 : 20

DEJO JE ODBIO!

Ovu priču do sada niko nije znao! Dragan Stojković Piksi je predložio, a Dejan Savićević odbio da budde 6. Zvezdina zvezda!

"Nisam zvanično predložio, ali jeste… Ja sam takvog mišljenja, a verujem da mnogi misle tako. Dejan je sa rezultatima koje je napravio, a bio je perjanica tima koji je osvojio KEŠ, trebalo i moralo da ponese to priznanje. Uz poštovanje svih, mislim da je on bio nivo iznad. U mom životu i karijeri nije postojala sujeta. Sticajem okolnosti sam postao predsednik Crvene zvezde i u jednom razgovoru sam predložio Savićevića, međutim - istina je da je on to odbio! Pokušavao sam da ga ubedim, ali to je Dejan Savićević. To je istina oko toga, on nije hteo", objasnio je Piksi!