Piksi u Sarajevu otkrio: Ivica Osim dobija ulicu u Beogradu! "Drago mi je što će se Srbija odužiti na adekvatan način"

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi prisustvovao je komemoraciji Ivici Osimu u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Na današnjoj komemoraciji povodom smrti legendarnog Štrausa sa Grbavice, govorio je potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Nenad Bjeković, a kako je prenio FSS selektor "orlova" Piksi Stojković otkrio je da će se jedna ulica u Beogradi zvati po Švabi.

Dragan Stojković je u Sarajevu otkrio jednu divnu informaciju, koja će obradovati sve iskrene poklonike fudbala na prostoru čitavog regiona:

„Uoči puta za Sarajevo, imao sam razgovor sa čelnim ljudima Grada Beograda i gotovo je izvjesno da će jedna od ulica u našoj prestonici dobiti ime po legendarnom Ivici Osimu. On je to apsolutno zaslužio i mnogo mi je drago što će se Beograd i Srbija jednom divnom čovjeku i fantastičnom fudbalskom stručnjaku odužiti na adekvatan način. Samo da budemo strpljivi, poznato je da mora da prođe tri godine od smrti da bi se ušlo u proceduru oko imena ulice", rekao je Stojković i još jednom evocirao uspomene na čovjeka sa kojim je imao fenomenalan odnos u reprezentaciji Jugoslavije.

"Jedan tužan momenat za sve nas koji smo voljeli Ivicu Osima. Bio je veoma šarmantna osoba, čovjek koji je plijenio znanjem, stavom i harizmom. Neko ko je zaista zadužio fudbal u bivšoj zemlji i ostavio dubok trag u inostranstvu. Ne pamtim njegovu igračku karijeru, bio sam isuviše mali, ali kažu da je imao nadimak Štraus s Grbavice, to ne dobija svako. Njegova trenerska karijera je bila impresivna, ostaće mi zauvijek urezano u sjećanju sve ono što nam je pokazivao na treninzima i način na koji je radio sa nama u reprezentaciji. Naravno, momenti sa Mundijala u Italiji 1990. godine su nešto specijalno. Takođe i kvalifikacioni put do tog šampionata na kome smo jednu Francusku ostavili iza sebe, dovoljno govori o podvigu i stilu igre pod palicom Ivice Osima. Ljudima koji nisu rođeni na ovim našim prostorima, Švabine misli i ideje bile su nerazumljive. Bio je vrlo inteligentan, svaka njegova rečenica imala je neki širi smisao, nije se služio floskulama i uvijek je slao jasnu poruku šta želi i šta mu je namjera. To smo samo mi Balkanci umjeli da razumijemo na pravi način. Osim je bio kosmopolita, lijepo se osjećao i u Zagrebu i u Beogradu i u Skoplju… Ljubljani, Titogradu, Novom Sadu, Prištini… I svuda su ga voljeli. Ukratko rečeno, bio je Jugosloven. Doći u Sarajevo i odati mu posljednju poštu, najmanje je što možemo da učinimo za jednog takvog čovjeka otvorenog srca. Švabo je to zaslužio svojom pojavom, likom i djelom”, zaključio je Stojković.

