Senzacija - Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva!

Kadetska reprezentacija Srbije napravila je pravi podvig, nakon plasmana u četvrtfinale prvenstva Evrope uspjeli su "orlićI" da odu i korak dalje!

Izvor: Instagram/FSS/Printscreen

Kakva Srbija, strašna Srbija! Nakon što su nakon drame i sa deset igrača na terenu "orlići" Radovana Krivokapića uspjeli sa bodom u meču sa Španijom stignu do četvrfinala, sada su se plasirali i korak dalje!

Srpski U17 tim je u meču sa Danskom bio bolji rival, uspio je da neutrališe jednu skupo plaćenu grešku na startu drugog poluvremena i sada je u polufinalu.

SRBIJA - DANSKA 2:1 (1:0)

(Simić 3, Milošević 65; Hijlund 48)

Na samom startu meča Jan-Karlo Simić je uspio da iskoristi nevjerovatan pas Aleksandra Stankovića i već poslije tri minuta igre Srbija je vodila. Stanković je centrirao iz slobodnog udarca, a Simić je glavom sjajno skrenuo loptu u mrežu sa 12-13 metara.

Srpski tim je do poluvremena uspio da kontroliše meč, ali onda je na startu drugog dijela igre došlo do velikog popuštanja koncentracije. U jednom od prvih napada u drugom dijelu igre Danci su se jednostavno ušetali ka golu "orlića" i Hojlund je lobovao čuvara mreže Srbije potpuno sam.

Ipak, nije Krivokapićev tim pao. Nastavili su se napadi, pogotovo poslije primljenog gola i u 65. minutu junak prošlog meča Jovan Milošević je ponovo bio ključni akter meča. Dao je gol za 2:1 i to je bilo dovoljno za plasman u polufinale.

Do kraja meča Srbija je imala još nekoliko šansi, ali nisu "orlići" uspjeli da ih materijalizuju. I pored toga srpski tim je došao do ogromnog uspjeha jer nikada U17 reprezentacija Srbije na Euru nije prošla ni grupu, a kamoli da je stigla do polufinala.

U polufinalu će se sastati sa timom Holandije koji je u svojoj utakmici četvtfinala bio bolji od Italije sa 2:1. Meč se igra 29. maja. U polufinale su se plasirali i Francuzi, a posljednji meč četvrtfinala igraju Španija i Portugal.

