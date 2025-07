Milionska ponuda Vojvodine Dušanu Tadiću: Povratak je moguć, evo šta klub nudi

Dušan Tadić bi mogao da se vrati u Vojvodinu,. Ponuda je na stolu i teška je 1.450.000 evra po sezoni.

Dušan Tadić ponovo u srpskom fudbalu? Njegov otac je rekao da je on spreman da se vrati samo u Vojvodinu, a sada je "Mocart sport" prenio informaciju da je klub iz Novog Sada poslao ponudu nekadašnjem kapitenu Srbije.

Nakon odlaska iz Fenerbahčea postojalo je interesovanje Ciriha i Ajaksa, takođe je i Crvena zvezda željela da se pojača sa "desetkom" kakva dugo nije viđena u srpskom fudbalu. A da li je vrijeme za bajkoviti povratak na mjesto fudbalskih početaka?

Kako se navodi Dušanu Tadiću za povratak Vojvodina nudi 1.450.000 evra godišnje. Čelnici kluba nisu ni ranije krili želju da vide Tadića na "Karađorđu" u budućnosti, ali do sada to nije delovalo realno.

Dušan Tadić je rođen u Bačkoj Topoli i počeo je fudbalom da se bavi u AIK-u, klubu koji se sada zove TSC. Prešao je u Vojvodinu sa 14 godina, a za prvi tim je od 2006. do 2010. odigrao preko 100 utakmica. Zatim je prešao u Groningen i tu proveo dvije godine, potom je dvije godine igrao za Tvente, pa četiri za Sautempton. Kada je djelovalo da će ostati do kraja karijere u Ajaksu on je nakon pet sezona otišao u Fenerbahče. a sada je slobodan igrač.