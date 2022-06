Borac će danas predstaviti novog šefa stručnog štaba Nenada Lalatovića, a ovaj događaj možete pratiti na MONDO portalu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Borac će danas na pres konferenciji za medije predstaviti novog trenera Nenada Lalatovića koji u Borac stiže iz kragujevačkog Radnika kojeg je preuzeo na ovu zimu i klubu pomogao da ostane član elitnog društva srpskog fudbala.

Njegov dolazak u grad na Vrbasu je priželjkivan u posljednje dvije godine, a Lalatoviću će ovo biti drugi angažman van Srbije.

Novi trener Borca je u prvom intervju koji je dao za naš portal otkrio kako je odbio ponudu iz Saudijske Arabije i odlučio da dođe u Banjaluku.

"Istina je da sam imao ponude iz Saudijske Arabije, ali morao bih da to čekam do 1. jula. Nisam želio ništa da čekam, niti sam imao stopostotne garancije i sve je da kažem bilo otvoreno. Sigurno je da je veliki izazov raditi u velikom klubu kao što je Borac iz Banjaluke. To je Republika Srpska, naš narod i znam da je klub sa velikom tradicijom kojeg ljudi obožavaju. To je uređena zemlja i Borac želi da vrati titulu u Republiku Srpsku,što je meni bitno", rekao je Lalatović tom prilikom.

Lalatović je pohvalio i kvalitet u bh. fudbalu, a posebno ga raduje jedna stvar.

"Jako je dobra bosanska liga, moram da pohvalim sve klubove i Želju, i Sarajevo, Velež, Tuzla siti, Zrinjski, svi imaju dobre igrače i ono što ja volim – na svim stadionima je vrela atmosfera", rekao je Lalatović.

Nema sumnje da će nekadašnji fudbaler i trener Zvezde i bivši strateg Vojvodine imati podršku publike u Banjaluci, posebno ako se uzme u obzir činjenica da navijači Borca gaje bratske odnose sa navijačima Vojvodine, te s obzirom na to da u Banjaluci ima dosta onih koji podržavaju Crvenu zvezdu.

Pres konferencija povodom predstavljanja novog šefa stručnog štaba zakazana je za 17 časova u Trofejnoj sali na Gradskom stadionu, a prenos ovog događaja možete pratiti uživo na našem portalu klikom na"RAZVOJ DOGAĐAJA".