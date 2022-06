Lalatović za MONDO: Izazov je voditi Borac, želimo da vratimo titulu u Republiku Srpsku! (VIDEO)

"Bosanska liga je kvalitetna, slična kao i u Srbiji, ali dok ovdje Zvezda i Partizan gotovo ne mogu da izgube, u PLBIH svako svakog može da dobije i to mi se sviđa", rekao je Lalatović u razgovoru za MONDO.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nenad Lalatović je novi trener banjalučkog Borca.

Ono što se priželjkivalo tokom posljednje dvije godino i ono što se nagovještavalo prethodnih dana, sada je konačno potvrđeno i nekadašnji fudbaler i trener Crvene zvezde, te bivši trener Vojvodine sada će preuzeti crveno-plave.

"Vidjećemo gdje će me voditi moj trenerski put, sa mnom je uvijek bilo zanimljivo", rekao je Lalatović na svom oproštaju od Radničkog i Kragujevca, a potom uprkos ponudama da se vrati u Saudijsku Arabiju izabrao da ipak dođe u Banjaluku.

"Istina je da sam imao ponude iz Saudijske Arabije, ali morao bih da to čekam do 1. Julao. Nisam želio ništa da čekam, niti sam imao stopostotne garancije i sve je da kažem bilo otvoreno. Sigurno je da je veliki izazov raditi u velikom klubu kao što je Borac iz Banjaluke. To je Republika Srpska, naš narod i znam da je klub sa velikom tradicijom kojeg ljudi obožavaju. To je uređena zemlja i Borac želi da vrati titulu u Republiku Srpsku,bšto je meni bitno", rekao je Lalatović u razgovoru za MONDO.

Novi trener Borca zadovoljan je kvalitetom fudbala u Premijer ligi BIH, a posebno atmosferom.

"Jako je dobra bosanska liga, moram da pohvalim sve klubove i Želju, i Sarajevo, Velež, Tuzla siti, Zrinjski, svi imaju dobre igrače i ono što ja volim – na svim stadionima je vrela atmosfera", rekao je Lalatović.

On je potom uporedio Premijer ligu BIH sa Superligom Srbije.

"Jako je kvalitetna liga, poput naše u Srbiji, ali ono što mi se sviđa jer ovdje Zvezda i Partizan skoro ne mogu da izgube utakmicu, a u PLBIH je dosta dobra liga i svako svakog može da pobijedi. Nikad se ne zna ko će da osvoji titulu, i to je ono što mi se sviđa“, istakao je Lalatović.

Izvor: MNPRESS

On već ima spisak igrača koje želi da dovede u Banjaluku, a među njima su i neki koji su trenutno ili su u prošlosti bili članovi Crvene zvezde i Partizana, poput Ibrahima Mustafe i Nikole Ninkovića.

"Moje želje jesu i Ninković i Mustafa... Već sam obavio razgovor sa Terzićem i on mi je rekao da Mustafa mora da obavi pripreme sa Crvenom Zvezdom. Htio sam i Jovanovića (Saša op.a.) ali on je u pregovorima sa TSC-om, vidjećemo šta može da se dovede. Ja kada bi doveo u Borac Mustafu i Jovanovića bili bi dominantni, ali to je jako teško, zato što Jovanović već pregovara, a Mustafa ide na pripreme sa Zvezdom. Andrić (Nikola, Ranički Kragujevac, op.a.) je isto moja želja, Ninković isto, on će pregovarati sa klubom pa ćemo vidjeti. Ali smatram da moramo da se pojača ekipa, da Borac bude bolji nego ove sezone. Borac je bio treći, gledao sam dosta njegovih utakmica i sigurno da trebaju pojačanja da bi Borac igrao bolji fufbal i publika bila zadovoljnija. Želim da igramo bolji fudbal, agresivniji fudbal i da se u svakom trenutku zna ko šta radi i da napravimo rezultat. Želimo da osvojimo jedan od trofeja“, istakao je Lalatović.

Nema sumnje da će nekadašnji fudbaler i trener Zvezde i bivši strateg Vojvodine imati podršku publike u Banjaluci, posebno ako se uzme u obzir činjenica da navijači Borca gaje bratske odnose sa navijačima Vojvodine, te s obzirom na to da u Banjaluci ima dosta onih koji podržavaju Crvenu zvezdu.

"Moja želja je da bude dosta publike. Ja volim da imam dobra odnos sa publikom, ja komuniciram s njom i tokom meča. Ja volim vrelu atmosferu, volim kad je što više publike, jer tad i ekipa igra bolje. Svi mi živimo i bavimo se ovim sportom zbog te publike. I meni su navijači Borca jedni od najdražih. Tu ima i puno navijača i Zvezde i Vojvodine. Jedna od najdražih perioda proveo sam kao trener Crvene zvezde iako je bila teška situacija u klubu, a svoj najveći period kao trener sam proveo u Vojvodini i sada bih volio da mi se to desi i u Borcu iz Banjaluke. Mislim da ćamo imati podršku publike i nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat jer to naša publika očekuje od nas", zaključio je Lalatović.

