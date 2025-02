Dušan Vlahović postavio siledžiju na mjesto: Udarao ga, smijao mu se u lice, a Srbin ga ubacio u gol sa loptom

Dušan Vlahović čekao je mjesecima šansu da se osveti "prljavom" defanzivcu Kaljarija. I vratio mu je sve sa kamatom.

Izvor: tv arena sport screenshot

Dušan Vlahović dao je sjajan gol za Juventus protiv Kaljarija. "Otresao" je u duelu defanzivca protivnika Jerija Minu (30), predriblao ga, pretrčao ga i natjerao ga da se zapetlja u mrežu neuspješno pokušavajući da spriječi loptu da uđe u gol.

Bila je to više nego slatka osveta srpskog golgetera za siledžijski nastup Kolumbijca u njihovom jesenjem meču u Torinu, u kojem je Juve kiksnuo (1:1), a Vlahović napravio najveći promašaj u karijeri. Kada su svi očekivali da samo pošalje loptu u mrežu, on je promašio sve, a Mina je bio tu da mu se smije. I ne samo to.

"To što se desilo između Vlahovića i mene..."

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Jesenas je tokom meča dva tima bilo lako uočljivo koliko je Mina udarao i gurao Vlahovića tokom meča dva tima, pa je i nakon njihovih duela uvijek koristio šansu da "podbode" srpskog fudbalera. Kolumbijac je toliko provocirao Dušana da mu se i smijao u lice kada je promašio šansu u 73. minutu.

"To što se dogodilo između Vlahovića i mene je dio igre", rekao je poslije utakmice Kolumbijac koji je 2018. godine nakratko boravio i u Barseloni, pa otišao iz nje u Everton, u kojem je igrao pet godina.

Na toj utakmici Mina je provocirao i navijače Juventusa napravivši "kvadrat" pristima, a poslije meča je objasnio zašto je to uradio. "Zaista sam dobar drug sa Kvadradom i nije mi se svidjelo kako su postupili sa njim kada je otišao iz kluba, pa sam morao da nešto poručim tim povodom", kazao je on.

Vlahović mirno sačekao svoju šansu za revanš i dočekao je ove nedjelje u Kaljariju, usred sve glasnijih nagađanja da će na ljeto otići iz Juventusa u Fenerbahče.